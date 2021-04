Australiano encuentra serpiente en lechuga comprada en supermercado

Rod McGuirk | AP

Camberra, Australia

Alex White pensó que estaba viendo un enorme gusano retorciéndose en una lechuga envuelta en plástico que acababa de traer a casa de un supermercado de Sydney, hasta que una lengua de serpiente se movió.

"Me asusté por completo cuando vi esta pequeña lengua salir de su boca y comenzar a moverse y me di cuenta de que era una serpiente porque los gusanos no tienen lengua", dijo White el jueves.

"Definitivamente me asusté un poco", agregó.

Era una serpiente venenosa de cabeza pálida que, según las autoridades, hizo un viaje de 870 kilómetros (540 millas) a Sydney desde una planta de empaque en la ciudad australiana de Toowoomba envuelta en plástico con dos cabezas de lechuga cos.

La cadena de suministro de supermercados refrigerados probablemente adormeció al joven ejemplar de sangre fría hasta que White compró la lechuga en un supermercado ALDI en el centro de la ciudad el lunes por la noche y montó en bicicleta a casa con ensalada y serpiente en su mochila.

White y su compañera Amelia Neate vieron a la serpiente moverse tan pronto como desempacaron la lechuga en la mesa de la cocina.

También notaron que el envoltorio de plástico estaba roto y que la serpiente podía escapar, por lo que rápidamente metieron al reptil con la lechuga en un recipiente de plástico para almacenar alimentos.

White llamó a la organización de rescate WIRES y un manipulador de serpientes se llevó a la serpiente esa noche.

Antes de que llegara el manejador, White dijo que WIRES le había explicado: "Si te muerden, tienes que ir al hospital muy rápido".

ALDI está investigando cómo una serpiente pudo haber llegado a un supermercado.

"Hemos trabajado con el cliente y el equipo de WIRES para identificar el hábitat natural de la serpiente, que ciertamente no es una tienda ALDI". dijo la cadena de supermercados con sede en Alemania en un comunicado.

El coordinador de reptiles de WIRES, Gary Pattinson, dijo que si bien la serpiente tenía menos de 20 centímetros (8 pulgadas) de largo, era "tan venenosa como siempre".

Pattinson está cuidando a la serpiente hasta que regrese al estado de Queensland la próxima semana, siguiendo la política de WIRES de devolver la vida silvestre rescatada a su lugar de origen.

"Es la primera serpiente que he tenido en productos envasados ??y sellados", dijo Pattinson. "Tenemos ranas en ellos todo el tiempo".

Neate, una inmigrante alemana, dijo que su roce con una serpiente venenosa en una cocina de Sydney fue un revés en sus esfuerzos por asegurar a los parientes en Europa que la vida salvaje del Outback, notoriamente mortal, no tenía nada de qué preocuparse.

“Durante los últimos 10 años, más o menos, le he dicho a mi familia en casa que Australia es un país realmente seguro”, dijo Neate.

“Siempre he dicho que estoy en la ciudad; está totalmente bien aquí ”, agregó.