La senda del verdadero amor

Rocío Gaia

EFE/REPORTAJES

¿Ha estado alguna vez con alguien que le hiciera revolotear mil mariposas en el estómago? ¿Ha sentido una conexión tan increíble con otra persona a la que apenas conocía, que le hizo pensar que tenía delante al gran amor de su vida?

“Cuando tienes con alguien una gran ‘química’, es decir, la sensación de tener una afinidad profunda o una conexión especial, tiras por la borda el sentido común”, señala la psicóloga, experta en Inteligencia Emocional y máster en Programación Neurolingüística (PNL), Silvia Llop.

NO HAY QUE IGNORAR LOS INDICIOS

Y cuando pierdes el sentido común, “eso hace que te resulte mucho más sencillo ignorar todos los indicios de que esa persona no es para ti, aunque no puedes darte cuenta de ello”, según Llop, llamada ‘la Psicóloga del Amor’ al especializarse en ayudar a personas que se sienten preparadas para dar un giro a su vida amorosa, tomar las riendas de su vida y encontrar el amor.

“Dejarse llevar por la ‘química’ podría, a su vez, llevarte a ignorar tres peligrosas realidades respecto de esa persona con la que estás comenzando una relación: 1.- que no se está esforzando lo más mínimo en prestarte atención o involucrarte en su vida; 2.- que no te trata bien, que te manipula psicológicamente y engaña; 3.- que vuestras personalidades no son compatibles”, apunta.

La contraposición entre química y compatibilidad es uno de los temas centrales del libro de Llop ‘Mándalo a la mierda. Mereces algo mejor’, que con un título y un lenguaje irreverentes y mucho humor, ofrece claves para elegir a una persona que nos respete y valore y nos brinde su tiempo, cariño y amor, y para desprendernos de aquellas que hacen todo lo contrario.

Llop ofrece algunas claves para controlar la ‘química’ y reconocer la compatibilidad en el amor en una entrevista con Efe.

— ¿Existe alguna manera eficaz de "pisar el freno" y no dejarse arrastrar por la ‘química’ en una relación?

— ‘Pisar el freno’ podría impedirte disfrutar del trayecto. Así que la clave está en “no pisar el acelerador”, permitiendo que la relación avance de forma natural. Cuando sientes una química intensa, tu cuerpo te pide que corras. Piensas que estás frente al amor de tu vida y tienes el impulso de quemar etapas, de llegar a la meta de forma rápida. Lo ideal sería cederle el timón a tu cabeza (de vez en cuando). Esa es la forma más eficaz de no dejarte arrastrar por la química.

HAY QUE TOMARSE EL TIEMPO SUFICIENTE

— ¿Cómo se puede saber si eres compatible con la otra persona?

— La clave está en darte el tiempo suficiente para poder evaluar la relación y conocer a la otra persona en distintas situaciones y facetas. Imagina que estás dirigiendo un ‘casting’ para la película más taquillera del mundo. ¿Verdad que no te quedarías con el primer actor que tuviera buena pinta?

Necesitarías verlo actuar en distintas escenas, bajo varias premisas e interactuando con otros personajes. Pues lo mismo pasa en el amor. Necesitas darle un tiempo al candidato para que se muestre en varios ámbitos y puedas conocerlo mejor.

— ¿Qué conductas, actitudes o expresiones indican que una persona realmente ‘encaja’ contigo?.

— Cuando alguien es compatible contigo, sientes que la comunicación fluye. Uno de los factores que mejor te ayuda a predecir la compatibilidad, es la manera que tenéis, como pareja, de lidiar con los conflictos. Cuando aparezca un problema, no se debería iniciar una batalla campal, sino que ambos deberíais poder trabajar juntos para solucionarlo.

Otro aspecto a tener en cuenta es poder mostrar tu personalidad. Se trata de que no tengas que ir avanzando con extrema cautela para no molestar a tu pareja, ni sientas que juzga cada palabra que sale de tu boca o cada una de tus acciones. Debes tener la seguridad de que esa persona te va a apoyar y a querer tal como eres.

— ¿Y para tener aún más claro el nivel de compatibilidad que hay entre ambos…?.

— Es importante conocer tus propios “estándares”, es decir, aquellas cosas que la otra persona debería darte “sí o sí”, para que te sientas feliz a largo plazo en una relación de pareja.

Si tú eres una persona muy cariñosa, es probable que uno de tus estándares sea recibir cariño en forma de besos, abrazos o palabras bonitas. Pero si estás con alguien que tiene un carácter frío o arisco, podría indicar una falta de compatibilidad.

Otro ejemplo sería el de la persona altamente independiente y desapegada. Es probable que uno de sus estándares sea que su pareja le deje espacio y no ande buscando su atención a cada rato. Si estuviera con alguien que necesitara estar muy pegado podría indicar una falta de compatibilidad.

— ¿La disyuntiva 'química versus compatibilidad' afecta igual a un género que al otro?.

— Es un factor biológico muy humano que afecta a ambos sexos y no entiende de géneros. Los atracones de ‘química’ suelen nublar el juicio, tanto a hombres como a mujeres. Esa sensación tan intensa es como una borrachera.

Sientes un "subidón" tremendo y puede llevarte a actuar de una forma poco sensata, por ejemplo yéndote a vivir con una persona al mes de salir juntos, sin darte tiempo suficiente para conoceros mutuamente.

Cuando se termina la borrachera de química, puedes darte cuenta de que en la otra persona hay un montón de cosas que no te gustan o no encajan contigo, y la relación acaba rompiéndose.

— ¿Cuáles son los riesgos de dejarse llevar por la ‘química’?.

— Tanto hombres como mujeres toman decisiones erróneas sin tener en cuenta la compatibilidad o cerciorarse de si la otra persona tiene objetivos parecidos a los suyos. Ocurre, por ejemplo, cuando dos personas empiezan a verse y una solo quiere pasarlo bien, sin compromiso, mientras que la otra busca una relación seria, de las que implican comidas familiares y viajes planificados a meses vista.

O cuando una quiere tener hijos y la otra prefiere tener dos perros y cuatro periquitos. El problema de atender solo a la química es que corres el riesgo de pensar “cuando se enamore de mí, cambiará de opinión”. Y así pasarás meses o incluso años, esperando el milagro, que nunca se produce.

Por eso es tan importante entender la diferencia entre química y compatibilidad, seas hombre o mujer. Si la entiendes, es probable que te ahorres unos cuantos dolores de cabeza (y de corazón).