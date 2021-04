El "gran reto" para la vacunación global es el acceso a las dosis

EFE

Washington, Estados Unidos

El director ejecutivo de las Alianza para las Vacunas GAVI, Seth Berkley, admitió este domingo que el gran reto para avanzar en la vacunación global contra la covid-19 es el acceso a las dosis.

"El gran reto ahora mismo es el acceso a las vacunas. Hemos hecho pedidos por más de 2.000 millones de dosis, pero la mayoría de ellas llegan en el segundo semestre del año y en el primer semestre, debido al nacionalismo en materia de vacunas, ha habido menos dosis disponibles", declaró Berkley a la cadena CBS News.



Entrevistado desde Ginebra en el programa "Face The Nation", admitió que si tuvieran más dosis, podrían "ponerlas a disposición" de una mayor cantidad de países.



Citó el caso de la India, al que consideró, "por volumen, el mayor proveedor de vacunas para el mundo en desarrollo", pero advirtió que "ha intensificado sus programas de vacunación", debido a la nueva ola de contagios de coronavirus que enfrenta.



"Y eso ha significado que han necesitado más dosis”, detalló, al apuntar que por ello “han puesto menos dosis a disposición del resto del mundo".



"Habíamos esperado en marzo y abril alrededor de 90 millones de dosis, y sospechamos que obtendremos mucho, mucho menos que eso. Y eso es un problema", admitió el experto, que observó una "carrera" en materia de inmunización con los países ricos administrando las dosis "a gran parte de su población".



En ese sentido, indicó que su esperanza es que los países desarrollados "comiencen a poner sus vacunas a disposición del resto del mundo, incluidas las que tal vez no utilicen".



"Por ejemplo, Estados Unidos no sólo cuentan con Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson, sino que también tienen vacunas de Novavax y, por supuesto, de AstraZeneca. Estas podrían estar disponibles y supondrían una gran diferencia en términos de suministro para el mundo", afirmó.



Sobre la meta de que para el 7 de abril, cuando se celebraba el Día Mundial de la Salud, se estuviesen administrando vacunas contra la covid-19 en todos los países, Berkley indicó que el programa COVAX, la iniciativa internacional para llevar esta campaña masiva de inmunización de la que hace parte GAVI, trabaja en ello.



"Estamos en camino", afirmó tras destacar que han entregado vacunas a 84 países en las últimas seis semanas y esperan llegar a más de 100 en las próximas dos.