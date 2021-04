Puerto Rico a la cabeza en vacunación y en alerta por repunte en Semana Santa

EFE

San Juan

Puerto Rico se ha convertido en uno de los territorios del mundo a la cabeza en vacunados contra la covid-19, aunque las autoridades sanitarias temen un repunte de casos asociado a la Semana Santa y piden que se mantengan las medidas de protección.

El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, señaló este jueves a Efe que es indudable que "se va por un buen camino en la vacunación", aunque matizó que hay un repunte de casos preocupante que requiere mantener alta la guardia de cara a unos días críticos de Semana Santa con una alta movilidad.



Las buenas cifras de vacunación están ratificadas por el Departamento de Salud de la isla, que en su portal dedicado a la covid-19 informa de que en Puerto Rico se han administrado hasta el momento 1.008.132 de alguna dosis de las tres vacunas que se inoculan, las de las farmacéuticas Pfizer, Moderna y Janssen.



Un total de 645.719 personas han recibido al menos una de las dosis de alguna de las vacunas y 362.413 ya recibieron ambas.



CERCA DE 34 VACUNAS POR CADA 100 HABITANTES



Las vacunas inoculadas en Puerto Rico hasta el momento suponen alcanzar a cerca de 34 por cada 100 habitantes, lo que coloca a la isla entre los países de vanguardia.



En el conjunto de Estados Unidos, la cifra se sitúa en 44,9 por cada 100 habitantes.



Puerto Rico se sitúa muy por encima de países como México, con 6,04 por cada 100 habitantes, o Brasil, con 9,01 por cada 100 habitantes.



SITUACIÓN PRIVILEGIADA EN EL CARIBE



Dentro del área caribeña a la que pertenece Puerto Rico, la situación completamente privilegiada para este estado libre asociado a EE.UU., ya que en República Dominicana la cifra se sitúan en 8,4 por cada 100 habitantes, mientras que en Jamaica es solamente de 1,11 por cada 100 habitantes y en Belice de 5,13 por cada 100 habitantes.



"Nos encontramos claramente en una situación muy buena en relación al área del Caribe", subrayó Ramos, tras recordar que en Puerto Rico desarrollan su labor 500 proveedores de vacunas que llevan a cabo su trabajo por toda la geografía de la isla.



Ramos sostuvo que, no obstante, la buena marcha de la vacunación en ningún caso debe hacer olvidar que la situación de contagios es preocupante en estos momentos, ya metidos en una Semana Santa que traerá muchos miles de turistas a la isla, en especial desde Estados Unidos continental.



"Estamos ante un repunte de casos y un aumento de las hospitalizaciones", sostuvo, después de apuntar que lo que pase en esta Semana Santa será clave de cara a la evolución de la pandemia en la isla.



LOS CASOS SE DUPLICAN



Ramos resaltó que se han duplicado los casos de la covid-19 en dos semanas.



"La realidad es que bajamos el número de contagios desde noviembre hasta mitad de marzo y empezamos en una pendiente que parece ser más alta que la que tuvimos asociada a las elecciones primarias -noviembre de 2020-s", sostuvo.



La preocupación del presidente de los médicos la ratificó el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, quien detalló que la tasa de positividad del virus -el porcentaje de personas que dio positivo a la covid-19 de todas aquellas que se hicieron la prueba- ha aumentado del 4 % al 8,3 % en las pasadas semanas.



Mellado no descartó que después de las vacaciones de Semana Santa este número vuelva a incrementarse.



"El resultado de lo que pase esta semana lo vamos a ver en dos semanas, pero sí veo que es posible que esta semana haya aumento y me preocupa que veamos un repunte en dos semanas, algo que sería difícil para Puerto Rico", alertó Mellado.



El Departamento de Salud informó en su reporte de hoy de que el número de hospitalizados en Puerto Rico por la covid-19 continúa en ascenso, luego de que se reportaran 234 hospitalizaciones (231 el miércoles), y se sumaran cinco muertes, además de 227 casos confirmados adicionales.



El número de casos confirmados desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020 se eleva a 97.966, mientras que las muertes suman 2.118.