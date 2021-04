Policía estatal de NY comenzará a usar cámaras corporales

AP

Nueva York, Estados Unidos

Algunos policías estatales de Nueva York comenzarán a llevar cámaras corporales durante sus recorridos, años después de que otras agencias estatales y locales del orden comenzaron a adoptar esta práctica.

Las cámaras serán introducidas a la Tropa G en el área de Albany, la capital estatal, este mes y expandidas gradualmente, esperando que a finales del año el programa esté desplegado en todo el estado. El lanzamiento de 3.000 cámaras a un costo de 7,6 millones de dólares anuales es resultado de una ley firmada en junio por el gobernador Andrew Cuomo.

“Demasiado a menudo ocurren injusticias que no se ven y los policías se sienten envalentonados a actuar como jueces y jurados. Las cámaras corporales disminuirán el problema de confianza entre la policía y las comunidades a las que sirven”, dijo el senador estatal demócrata Kevin Parker, de Brooklyn, que patrocinó la ley.

Un sondeo nacional de The Associated Press en 2019 concluyó que la Policía Estatal de Nueva York era la mayor fuerza policial estatal que no estaba equipada con cámaras corporales ni para los paneles de sus patrulleros. Esas cámaras son usadas por muchas agencias locales de policía.

Los agentes estatales tendrán que grabar video en diversas situaciones, incluyendo cuando salen de su vehículo para hablar con una persona, todos los usos de fuerza y arrestos, todos los cateos y allanamientos de morada y las interacciones con personas emocionalmente perturbadas.

Las cámaras comenzarán a grabar automáticamente cada vez que las luces de emergencia de un vehículo patrullero sean activadas y cada vez que un agente desenfunde su arma.