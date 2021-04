Representante Republicano es investigado por supuesta relación sexual con menor de edad

Michael Balsamo/Eric Tucker/Alan Fram/AP

Washington, Estados Unidos

El representante republicano Matt Gaetz, un prominente conservador en el Congreso y un aliado cercano del ex presidente Donald Trump, dijo el martes que el Departamento de Justicia lo está investigando por una relación anterior, pero negó haber cometido delito alguno.

Gaetz, que representa partes del oeste de Florida, está acusado de tener una relación sexual con una niña de 17 años y pagarle para que viaje con él, y está bajo investigación para determinar si violó las leyes federales de tráfico sexual, una persona familiar con el caso dijo a The Associated Press.

La investigación ha estado en curso durante casi un año y Gaetz ha sabido durante meses que estaba bajo investigación, dijo la persona.

El Departamento de Justicia también ha estado investigando si Gaetz, de 38 años, también pudo haber estado involucrado en relaciones con otras niñas menores de edad, dijo la persona.

La persona no pudo discutir públicamente los detalles de una investigación en curso y habló con la AP bajo condición de anonimato.

Gaetz le dijo a Axios que sus abogados fueron informados de que él era objeto de una investigación "sobre conducta sexual con mujeres", pero que no era el objetivo de la investigación.

Negó haber tenido alguna vez una relación con niñas menores de edad y dijo que las acusaciones en su contra eran "tan mordaces como falsas".

Un sujeto se considera convencionalmente como alguien cuyas acciones caen dentro del alcance de una investigación criminal, mientras que un objetivo es alguien a quien los fiscales han reunido evidencia que vincula a un crimen. Pero durante el curso de una investigación, un sujeto puede convertirse en un objetivo.

Los comentarios de Gaetz se produjeron poco después de que The New York Times informara por primera vez sobre la investigación. Es un delito federal transportar a un menor por las fronteras estatales para tener relaciones sexuales.

Gaetz dijo que las acusaciones eran parte de un complot de extorsión por parte de un ex funcionario del Departamento de Justicia.

“Durante las últimas semanas, mi familia y yo hemos sido víctimas de una extorsión delictiva organizada que involucró a un ex funcionario del Departamento de Justicia que buscaba $ 25 millones mientras amenazaba con difamar mi nombre”, dijo Gaetz en un comunicado.

Gaetz dijo que su familia ha estado cooperando con el FBI y dijo que su padre llevaba un dispositivo de grabación, por orden del FBI, "para atrapar a estos criminales". Exigió al Departamento de Justicia que publicara las grabaciones.

“Ninguna parte de las acusaciones en mi contra es cierta, y las personas que promueven estas mentiras son blanco de la investigación de extorsión en curso”, dijo.

El Times citó a tres personas familiarizadas con el asunto, diciendo que el escrutinio era parte de una investigación más amplia del Departamento de Justicia sobre uno de sus aliados políticos y colega político de Florida, Joel Greenberg, quien fue acusado el verano pasado de tráfico sexual y otros cargos por acoso a un oponente político.

Un juez ordenó que el ex recaudador de impuestos volviera a la cárcel a principios de este mes por violar las condiciones de su liberación.

"Creo que hay personas en el Departamento de Justicia que están tratando de criminalizar mi conducta sexual, ya sabes, cuando era soltero", le dijo Gaetz a Axios.

"Definitivamente, en mis días de soltero, he proporcionado a las mujeres con las que he salido", dijo Gaetz. "Sabes, he pagado vuelos, habitaciones de hotel. He sido, ya sabes, generoso como socio. Creo que alguien está tratando de hacer que eso parezca criminal cuando no lo es".

Gaetz no ha sido acusado de ningún delito. El Departamento de Justicia no hizo comentarios de inmediato.