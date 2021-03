El papa: "Las mujeres llevan adelante la historia"

EFE

A bordo del avión papal

El papa Francisco aseguró hoy que son las mujeres "las que llevan adelante la historia", durante la rueda de prensa en el avión de regreso de su viaje de tres días a Irak, donde citó la valentía de las mujeres iraquíes.



Recordó que en el vuelo de ida una periodista le enseñó la "lista con los precios" que los yihadistas del Estado Islámico pagaban por las mujeres y destacó que "las mujeres se humillan y se venden, también en el centro de Roma".



Explicó cómo en una de sus visitas a una casa que se ocupa de mujeres salvadas de la prostitución, a una de las jóvenes le habían cortado una oreja por no llevar suficiente dinero, y que otra chica procedente de Bratislava llegó secuestrada a Italia en el maletero de un coche, al tiempo que citó también el horror de la mutilación sexual femenina en muchas partes de África, porque "es un rito que se debe hacer".



"Las mujeres todavía son esclavas, tenemos que luchar por la dignidad de las mujeres. Son las que llevan adelante la historia. No es una exageración. Las mujeres llevan adelante la historia. Y no es algo que digo porque hoy es el día de la mujer. Es así", subrayó.



Este domingo, durante su visita a Qaraqosh (en el norte de Irak), el papa quiso agradecer "de corazón" a "todas las madres y las mujeres de este país, mujeres valientes que siguen dando vida, a pesar de los abusos y las heridas".



"¡Que las mujeres sean respetadas y defendidas!", clamó Francisco en un lugar donde miles de niñas y mujeres cristianas y yazidíes fueron asesinadas o convertidas en esclavas sexuales de los terroristas del Estado Islámico (EI).



Y añadió: "Que se les dé atención y oportunidades".