El Congreso español ratifica la inviolabilidad del rey

EFE

Madrid

El Congreso de los Diputados, Cámara baja del Parlamento español, ratificó este jueves que se mantenga la inviolabilidad del rey, jefe de Estado en España, en contra de una propuesta que pedía suprimir esa disposición.



La propuesta fue rechazada con los votos de los socialistas PSOE, el conservador Partido Popular, el ultraderechista Vox y los liberales de Ciudadanos, mientras que fue apoyada por Esquerra Republicada de Cataluña (ERC), que la había presentado, la formación de izquierda Unidas Podemos y otras fuerzas como nacionalistas vascos, gallegos y valencianos, al sumar 276 votos en contra por 74 a favor.



El Pleno del Congreso rechazó la proposición no de ley de ERC que pedía suprimir la inviolabilidad del monarca y otras figuras "de especial protección judicial" a miembros de la familia real, con lo que nuevamente se escenificó la postura contraria en esta materia de los dos partidos que gobiernan en coalición en España, PSOE y Unidas Podemos.



Los defensores de mantener el aforamiento de la familia real sostienen argumentos como que con ello no se impide que se le pueda exigir responsabilidades y que una reforma legal en esta materia exigiría un gran consenso, mientras que quienes piden suprimirlo argumentan entre otras cuestiones que no es posible investigar en el Parlamento supuestos casos de corrupción de la Monarquía.



La Justicia española investiga a Juan Carlos I, padre del rey Felipe VI, en procesos por supuesto cobro de comisiones ilegales, blanqueo de capitales y delitos fiscales, después de que en 2014 abdicara en favor de su hijo y perdiera la inviolabilidad como jefe de Estado después de 39 años de reinado.



Juan Carlos I, de 83 años, permanece en Emiratos Árabes Unidos desde el pasado agosto, cuando decidió trasladarse fuera de España.