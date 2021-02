Ola de frío récord en EEUU deja diez muertos y millones sin electricidad

Thomas Watkins | AFP

Washington, Estados Unidos

Inusitadas nevadas en el sur, temperaturas polares y millones sin electricidad: una ola de frío récord que deja ya diez muertos continuaba este martes en Estados Unidos, donde al menos tres personas murieron también por un tornado.

Las condiciones árticas hicieron que el termómetro marcara -12°C en Austin, la capital de Texas, muy por debajo de la media de febrero en esa ciudad e incluso por debajo que los -7°C registrados en... Anchorage, Alaska.

En Texas, un populoso estado del sur estadounidense más acostumbrado a los picos de calor que a caídas drásticas de la temperatura, las empresas eléctricas vienen realizando desde el fin de semana apagones parciales para evitar que todo el sistema se sobrecaliente por un pico de demanda.

Más de cuatro millones de residentes y comercios no tenían electricidad el martes por la mañana, según el sitio Poweroutage.us.

"Es precioso ver el blanco, pero muy peligroso al mismo tiempo porque la gente aquí no sabe conducir en él", dijo a la AFP Michael, residente de Houston que no quiso dar su apellido.

"Conducen demasiado rápido", señaló.

El presidente Joe Biden firmó el domingo una declaración de emergencia para Texas, proporcionando asistencia federal para complementar la ayuda estatal.

En Misisipi, otro estado sureño, los residentes se sorprendieron esta mañana al despertar en un paisaje de nieve y hielo.

Funcionarios se esforzaban por despejar las carreteras, ya que no disponen de máquinas quitanieves porque el estado rara vez las necesita, informó The New York Times.

Al menos diez muertes se han atribuido al mal tiempo invernal y las autoridades instan a los estadounidenses a tener cuidado.

"El aire gélido y los vientos peligrosamente fríos persistirán en las grandes llanuras" del interior Estados Unidos "y del valle de Misisipi hasta mediados de la semana", advirtió el martes por la mañana el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

"Una nueva tormenta invernal aparece en las llanuras del sur", señaló el boletín.

"Numerosas temperaturas máximas y mínimas de frío récord se esperan este martes, la mayoría en el centro sur de Estados Unidos", agregó, subrayando que la advertencia de sensación térmica polar se extiende hasta la frontera con México.

Tornado mortal

La "espectacular ola de frío que golpeó el territorio continental de Estados Unidos está vinculada a la combinación de un anticiclón ártico que lleva temperaturas bajo cero y una depresión muy activa con oleadas de precipitaciones", dijo el lunes el NWS.

Además de Texas, más de 700.000 personas se encontraban sin electricidad en los estados de Oregon, Oklahoma, Luisiana, Kentucky y Misisipi, según Poweroutage.us.

Otro fenómeno meteorológico extremo afectó al sureste de Estados Unidos el lunes por la noche cuando un tornado azotó el estado de Carolina del Norte, dejando al menos tres muertos y una decena de heridos, según los informes.

"Se estima que al menos 50 viviendas se vieron afectadas y varias líneas eléctricas resultaron dañadas, provocando cortes de luz", según los servicios de emergencia del condado de Brunswick, donde dos comunidades costeras fueron especialmente golpeadas.

Las fotos publicadas en las redes sociales mostraban árboles arrancados de raíz, casas aplastadas y automóviles destrozados.

Volver a la normalidad supondrá "un largo proceso de recuperación", dijo el alguacil local John Ingram.