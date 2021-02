Vacunación de niños: ¿Es posible la inmunidad colectiva al COVID-19 sin ellos?

AP

Washington, Estados Unidos

Puede ser verano antes de que los niños menores de 16 años puedan vacunarse contra el COVID-19 en los Estados Unidos. Ese es un problema para alcanzar rápidamente la inmunidad colectiva.

Los niños son una parte importante de la población: aproximadamente 65 millones tienen menos de 16 años, lo que representa el 20% de las personas en los EE. UU. Si bien los niños parecen enfrentar menos peligro de enfermedad grave o muerte , aún pueden propagar el virus , aunque ¿cómo tanto los niños pequeños contribuyen a la transmisión es todavía poco clara .

Algunas matemáticas simples muestran por qué Estados Unidos tiene un problema de números de inmunización.

El problema de las cifras de inmunización en Estados Unidos

Inicialmente, parecía que se podía alcanzar la inmunidad colectiva cuando el 60-70% de la población era inmune. La inmunidad colectiva significa que una parte suficiente de la población ha sido vacunada o ha obtenido inmunidad a través de una infección natural para sofocar la propagación del virus.

Sin embargo, la investigación y las opiniones de los expertos ahora nos dicen que este número probablemente sea mucho mayor, en el rango del 70 al 90% debido a las variantes de virus altamente transmisibles que están surgiendo.

Dado que los niños menores de 16 años no pueden recibir la vacuna, eso deja al 80% de la población estadounidense elegible para vacunarse. Un pequeño porcentaje de esos adultos no debería vacunarse debido a alergias graves a los ingredientes de las vacunas u otras afecciones graves de salud.

Pero no todos los adultos restantes planean vacunarse. Un gran porcentaje ( 32% en una encuesta nacional reciente ) dice que probablemente o definitivamente no serán vacunados. En otra encuesta, casi la mitad dijo que no se vacunará a menos que sea necesario o quiere "esperar y ver" y cómo funciona para los demás.

Sin vacunar ampliamente a los niños para reducir la transmisión de COVID-19, la inmunidad colectiva simplemente no se producirá.

¿Qué pasa con la inmunidad natural?

Quizás se pregunte: ¿Qué pasa con todas las personas que ya se han infectado?

Hasta ahora, Estados Unidos ha tenido alrededor de 28 millones de casos confirmados de COVID-19. Dado que una gran cantidad de personas infectadas nunca muestran síntomas, los CDC estiman que 83 millones de personas en los EE. UU. Se infectaron el año pasado, aproximadamente una cuarta parte de la población.

En este punto, sin embargo, los investigadores no saben cuánto dura la inmunidad natural . Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan que las personas que tenían COVID-19 aún deben vacunarse.

El esfuerzo de vacunación seguirá teniendo un impacto en la pandemia, incluso si la inmunidad colectiva dura más. Como me señaló el ex director de los CDC, Tom Frieden, “Incluso sin que los niños estén vacunados, la vacunación de adultos reducirá sustancialmente las muertes y podría disminuir la propagación”.

¿Cuándo pueden vacunarse los niños?

Una de las principales preguntas entre los padres es cuándo los niños pueden recibir la vacuna. La respuesta corta: todavía no lo sabemos.

En primer lugar, el proceso de vacunación nacional aún se está acelerando, comenzando por el personal médico y los adultos más vulnerables. Aproximadamente 1,5 millones de personas reciben la vacuna todos los días y cada una necesita dos dosis.

En segundo lugar, las dos vacunas con autorización federal de uso de emergencia solo están autorizadas para adultos y adolescentes mayores en este momento: Moderna para mayores de 18 años y Pfizer para mayores de 16 años.

Las compañías farmacéuticas deben realizar pruebas exhaustivas en miles de sujetos para demostrar que sus vacunas son seguras y eficaces. Si bien la FDA aceleró los ensayos de la vacuna COVID-19 para adultos, el proceso para los niños probablemente llevará más tiempo debido a factores como los datos de seguridad. Dependiendo de la tecnología de la vacuna, estos datos para los niños pueden tardar hasta seis meses en comparación con los dos meses para los adultos.

Moderna también tuvo dificultades para encontrar inicialmente suficientes voluntarios para sus ensayos en adolescentes. A mediados de enero, la empresa solo había inscrito alrededor de un tercio de los 3.000 voluntarios necesarios . El ensayo clínico de Pfizer para adolescentes completó el reclutamiento, pero no ha publicado datos.

Para los niños más pequeños, el CEO de Moderna informó en enero que la compañía probablemente comenzaría pronto los ensayos clínicos para las edades de 1 a 11 años. Pfizer no ha publicado detalles para ese rango de edad.

Una tercera vacuna también podría estar pronto en la mezcla. Se espera que los asesores de la FDA discutan la solicitud de Johnson & Johnson el 26 de febrero .

Frieden dijo que es probable que las vacunas se autoricen para los adolescentes en verano. Eso agregaría a los niños de 12 a 15 años a la lista de elegibilidad de vacunación, otro 5% de la población de EE . UU .

El Dr. Anthony Fauci, asesor médico en jefe sobre COVID-19 del presidente, sugirió recientemente un marco de tiempo similar . Los ensayos de vacunas en niños más pequeños comenzarán en "los próximos meses", dijo Fauci, y "a medida que lleguemos al final de la primavera y el verano, tendremos niños que podrán ser vacunados".