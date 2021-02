Gobernador de Nueva York defiende su gestión de geriátricos tras polémica

EFE

Nueva York, Estados Unidos

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, defendió este lunes su gestión de los geriátricos, donde fallecieron miles de ancianos durante la crisis del coronavirus, tras la polémica causada al conocerse que su Administración ocultó datos de los fallecidos en residencias a los legisladores por supuesto temor al Gobierno de Donald Trump.

"No dimos toda la información que se solicitó y creamos un vacío, y la desinformación llenó el vacío. Esa desinformación ha molestado a la gente, confundido a quienes han perdido a un ser querido, y permitido que crezcan teorías de la conspiración", dijo Cuomo tras una rueda de prensa, preguntado por el asunto y asegurando que "se hizo todo lo que se pudo".



"Para ser claro, todas las muertes en las residencias y en los hospitales fueron siempre reportadas completa, pública y correctamente; los números eran los números", señaló el gobernador, que no obstante admitió que hubo un "retraso en dar al público y la prensa" datos adicionales que categorizaban las muertes porque su administración estaba "gestionando una pandemia".



La polémica comenzó cuando el diario local conservador The New York Post reveló este jueves que la ayudante más cercana de Cuomo, Melissa DeRosa, admitió en una llamada de Zoom con legisladores estatales que había retrasado la entrega de esas cifras por una potencial investigación del Gobierno de Donald Trump.



Desde entonces, numerosos legisladores tanto republicanos como demócratas han pedido que se rescindan los poderes ejecutivos que le otorga el estado de emergencia al gobernador, algo que este atribuyó a un "entorno político tóxico".



"Nos quedamos congelados porque estábamos en una situación en la que no estábamos seguros de si lo que íbamos a dar al Departamento de Justicia" o a los legisladores "iba a ser utilizado contra nosotros", dijo DeRosa en la llamada, de acuerdo a una transcripción que ella misma publicó este viernes.



Cuomo aseguró hoy que informó a las dos cámaras legislativas del estado de que estaba dando "prioridad" a una "solicitud de información" de Justicia frente a la que habían hecho los legisladores en cuanto a las cifras, algo que han puesto en duda algunos legisladores que dicen no haber tenido conocimiento del asunto hasta ahora.



El gobernador ya fue acusado de "maquillar" el número de fallecidos por coronavirus en residencias de ancianos en Nueva York, el epicentro de la pandemia en EE.UU. durante la primavera de 2020, después de que la fiscal general del estado, Letitia James, publicara un extenso informe.



En él, James alegaba que los funcionarios de Cuomo no habían incluido en el total de las muertes de residencias de ancianos a todos aquellos mayores que fueron trasladados desde este tipo de centros hasta hospitales y que acabaron falleciendo ahí.



Este pasado enero, James denunció en otro informe que el estado no contabilizó miles de muertes por covid-19 registradas en geriátricos, que podrían ser hasta un 50 % superiores a las oficiales, situadas en 8.500 por el Gobierno estatal.