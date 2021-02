Presidente hondureño y gabinete no se vacunarán contra covid en primera fase

EFE

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo este domingo que él y los funcionarios de su Gobierno no tienen previsto vacunarse contra la covid-19 en la primera fase de la campaña de vacunación, para la que aún no hay fecha, y que las dosis serán administradas a personas vulnerables.

"De acuerdo con recomendaciones técnicas de @opsoms, los presidentes de los tres poderes y altos funcionarios del Estado de los países, estamos considerados dentro de 1era fase para recibir vacuna Covid-19, pero esto NO puede ser así. Debemos darle prioridad a los más vulnerables", indicó Hernández en la red social Twitter.



En un segundo mensaje, el gobernante aseguró que "los ministros, viceministros, designados presidenciales y yo como presidente de la República, NO haremos uso de ese espacio, dejando esas dosis disponibles para hondureños vulnerables en edad y enfermedades".



Hernández invitó, en un tercer mensaje, "con todo respeto" a los titulares de los poderes Legislativo, Mauricio Oliva, y del Judicial, Rolando Argueta, a "hacer lo mismo, y a que todo alto funcionario del gobierno, como un hondureño más, sea categorizado como corresponde en este histórico proceso de vacunación según su edad y estado de salud".



Las primeras dosis que recibirá el país corresponden a un donativo de Covax, un mecanismo establecido por la Alianza Mundial para la Vacunación (GAVI, por sus siglas en inglés), la Coalición para las Innovaciones en la Preparación ante Epidemias (CEPI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para proporcionar a los Gobiernos un acceso temprano a una amplia cartera de vacunas candidatas contra la covid-19.



El Gobierno hondureño dijo a finales de enero que el país centroamericano recibiría las primeras dosis en la segunda quincena de febrero.



Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS indicaron el pasado jueves que aún no hay fecha fija de cuándo recibirá Honduras las primeras vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2.



Señalaron que el número de dosis y el calendario de entrega están aún sujetos a la inclusión de vacunas en el listado de uso de emergencia de la OMS, la capacidad de producción, así como del establecimiento de acuerdos de suministro entre los productores, la OPS y Unicef, entre otros aspectos.



Una delegación oficial de Honduras viajó la semana pasada a Washington para solicitar a la OMS y la OPS el acceso a un rango máximo de vacunas contra la covid-19 en un corto plazo para evitar más muertes en el país.



Desde marzo pasado, cuando se reportaron los primeros dos casos en Honduras, el país acumula cerca de 154.000 contagios del covid-19 y más de 3.700 decesos, según cifras oficiales.