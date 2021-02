Candidato correísta clama victoria frente "al banquero" y cree se ampliará

EFE

Quito, Ecuador

El candidato correísta en las elecciones de este domingo en Ecuador, Andrés Arauz, reivindicó su victoria tras conocer que se imponía por casi 15 puntos al candidato Guillermo Lasso, con base en los dos primeros sondeos a pie de urna divulgados, y cree posible que la diferencia se amplíe en los resultados oficiales.

"Triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país. Nuestra victoria es de 2 a 1 frente al banquero", dijo Arauz por redes sociales refiriéndose a su principal contrincante, Lasso, que es accionista del Banco Guayaquil.



Impulsado por el exgobernante Rafael Correa (2007-2017), consideró poco después, en su primera comparecencia, que las cifras oficiales le darán un mayor margen de ventaja sobre Lasso, con quien a priori pasaría a una segunda vuelta, según las dos encuestas a boca de urna.



Y aseguró que "están listos para retomar los destinos" de la nación y "prestos para trabajar por nuestro país, por nuestra patria luego de este triunfo contundente que nos ha dado el pueblo ecuatoriano".



QUINCE PUNTOS DE DIFERENCIA



El sondeo de "Clima Social", que trabajó con la campaña de Arauz, asegura que el candidato correísta habría obtenido un 36,2 % de los votos y Lasso un 21,7 %, mientras que la firma Cedatos sostiene que Arauz obtendría un 34,9 % y Lasso un 20,9 %.



Pese a que las dos firmas le dan un primer lugar, pero no la opción de ganar en primera vuelta, Arauz prefirió ser cauteloso y esperar a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que prevé dar datos parciales desde esta misma noche, en un proceso que se espera que continúe mañana.



"Nosotros no creemos que es prudente salir al paso simplemente con los resultados de una encuesta, que a la final es eso, una encuesta", indicó.



Su primera comparecencia tuvo lugar en un hotel de Quito donde está instalado el centro de control y recuento propio de su movimiento, arropado por otros dirigentes que al igual que él creen posible que "el margen" comunicado por parte de estas encuestadores "será mucho más amplio cuando tengamos los resultados oficiales".



Y habló de que en las encuestas hay un fenómeno "que no se nota": el voto oculto, "en medio de una persecución política, en medio de una estigmatización de esta opción política", en referencia a su agrupación política.



Adicionalmente, puede que exista un subregistro de la intención de voto en nulos y blancos, un fenómeno que también ocurre en las encuestas a boca de urna, comentó.



"Y finalmente -dijo- estas encuestas no contemplan la votación en el exterior".



VICTORIA ABRUMADORA, DICE CORREA



Desde México, el fundador de la Revolución Ciudadano calificó los datos preliminares de victoria "abrumadora".



No obstante instó también al conteo oficial para ver si es posible ganar en una sola vuelta, lo cual sería posible si Arauz llega al 40 % y saca una diferencia de 10 a su inmediato perseguidor.



"Ojalá se pueda vencer en una sola vuelta, por el bien del país. ¡Hasta la historia siempre!", afirmó el exmandatario.



Por su parte, Paola Pabón, otra de las dirigentes del movimiento, dijo a Efe que están "muy agradecidos con el pueblo ecuatoriano" porque "han sido cuatro años muy difíciles y a pesar de todos los pronósticos, a pesar de una proscripción política hemos logrado un triunfo contundente hoy".



"Ecuador demandaba un cambio generacional y Andrés encarna eso pero, además de su juventud, tiene una gran capacidad y una gran experiencia, sobre todo en los temas que más demanda el Ecuador, los temas económicos", manifestó casi dándole por presidente electo.



Y reveló que "nuestro compañero Rafael (Correa)" ha sido "sin duda un actor fundamental para este triunfo, posiblemente el mejor asesor que hemos podido tener en esta campaña electoral".



En las elecciones participaron un total de 16 candidatos y las firmas "Clima Social" y "Cedatos" coincidieron en que el postulante indígena Yaku Pérez se ubicó en tercer lugar con 16,7 por ciento y 17,9 por ciento, seguido por Xavier Hervas con 13 y 13,8 por ciento, respectivamente.