Gobernantes que han sido afectados por la COVID-19

Ivanessa Guzmán

Santo Domingo, RD.

Al menos 10 gobernantes se han visto afectados por Covid-19. El último mandatario en anunciarlo fue el mexicano Manuel López Obrador.

Esta enfermedad, que no mira edad ni religión ni clase social para atacar, registra más de 100 millones de casos en el mundo,

En orden cronológico contamos los gobernates que han contraído coronavirus.

Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido.

El 27 de marzo de 2020, Johnson anunció que contrajo la enfermedad, luego de que en inicios de ese mes decidiera “no tomar medidas y salvar la economía”, siendo el primer presidente en hacer pública su posición de “inmunidad del rebaño”. A raíz de la enfermedad tuvo que ser hospitalizado.

Con 55 años, permaneció una semana interno en una sala y luego, tres noches en cuidados intensivos. A finales de abril retomó sus funciones.

Reino Unido fue el primer país que registró una nueva cepa de la COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2.

Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras.

Notificó el 16 de junio de 2020 que había sido infectado por la enfermedad. Fue hospitalizado al día siguiente afectado de neumonía.

Juan Orlando Hernández Fue el primer jefe de estado latinoamericano en contraer el coronavirus.

Luis Abinader, presidente de República Dominicana.

Aunque no era presidente en ese entonces, el actual mandatario dominicano Luis Abinader anunció el 10 de junio de 2020 que se encontraba infectado por coronavirus, al igual que su esposa Raquel Arbaje.

Sus resultados salieron a raíz de las pruebas periódicas que se realizaban él y su familia, por estar en campaña presidencial para las elecciones del 05 de julio.

Pierre Nkurunziza, presidente de Burundi.

Con 55 años, en junio de 2020 este mandatario africano dio positivo al COVID.

Nkurunziza murió de un ataque al corazón, días después de ser dado de alta por el coronavirus.

Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.

Luego de catalogar a la COVID como “una gripecita” y “una fantasía, que no es todo como propagan los principales medios de comunicación”, Bolsonaro anunció al mundo que estuvo contagiado el 7 de julio de 2020, explicando que su mayor preocupación era el desempleo que podía desatar si en ese momento desidia someter ese país a un confinamiento.

Bolsonaro a inicios de la pandemia expresó en reiteradas ocasiones, al igual que el xpresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su descontento con el uso de las mascarillas en espacios públicos. En uno de los mítines realizados en ese país, el mandatario fue “obligado” a utilizar la mascarilla por un juez federal, debido a que la ley establecía que era obligatorio el uso de la misma.

Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala.

El mandatario Suramericano anunció que contrajo la enfermedad el 18 de septiembre de 2020. Giammettei sufre una esclerosis múltiple desde hace más de 40 años lo que le obliga a utilizar muletas.

Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos.

Aunque ya no es presidente, siendo el representante de Estados Unidos, el 1ero de octubre de 2020, Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter, por donde acostumbraba emitir informaciones, que dio positivo a la COVID-19, luego de que Hope Hicks, una de sus asesoras más cercanas anunció que contrajo el virus.

El exmandatario estadounidense explicó que contraer la COVID “fue una bendición”. Esto, luego de que prometió a los ciudadanos de su país los fármacos que fueron utilizados por él durante la enfermedad de forma gratuita.

Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia.

El 28 de julio Lukashenko informó que contrajo la enfermedad, aunque no mostró ningún tipo de resultado ni evidencias de que fuera cierto, informándolo ya cuando ya lo había superado.

El mandatario bielorruso le propuso a la población “eliminar el virus bebiendo vodka y jugando hockey”. Explicó que es un sobreviviente de covid, y que mientras padecía de la enfermedad no paró sus funciones, siendo asintomático.

Enmanuel Macron, presidente de Francia, fue uno más sumado a la lista de presidentes en el mundo que han contraído la COVID-19, quien el 17 de diciembre de 2020 comunicó su condición.

Armen Sarkissian, presidente de Armenia.

El 5 de enero del presente año el mandatario de Armenia informó que dio positivo al coronavirus luego de haberse realizado una operación Londres a donde viajó para pasar las festividades navideñas y luego ser intervenido en una pierna.

Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal.

El 11 de enero de 2021, faltando 13 días para las elecciones presidenciales, contrajo la enfermedad.

Rebelo de Sousa, decidió entonces suspender sus acciones de campaña electoral hasta el día 18 y realizar una actividad moderada, centrándose en debates y entrevistas.

López Obrador, presidente de México.

A través de su cuenta de Twitter, AMLO, como se le conoce en el mundo, anunció el 24 de enero que había contraído la enfermedad y estaba recibiendo tratamiento.

El mandatario, que tiene 67 años, siempre se ha negado a usar la mascarilla y cuestionado su eficacia.

El pasado noviembre sostuvo que no se pone mascarilla porque no se sabe "a ciencia cierta" si funciona y porque procura guardar la "distancia" con las otras personas.

En el mes de junio expresó que estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar y no traicionar ayuda mucho para que no dé Covid-19.

“Comer saludable, no comer productos chatarra, pero también eso es voluntario, no puede ser obligatorio. Y estar bien con nuestra conciencia, no mentir, no robar, no traicionar, eso ayuda mucho para que no dé el coronavirus”, dijo.