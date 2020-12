Francia suspende todos los viajes procedentes del Reino Unido durante 48 horas

AFP

París, Francia

Francia suspenderá a partir del domingo a medianoche y durante 48 horas todos los desplazamientos de personas procedentes del Reino Unido, "incluido los relacionados con los transportes de mercancías, por carretera, vía aérea, marítima o ferroviaria", indicaron los servicios del primer ministro el domingo.

"Solo se autorizará el transporte de carga no acompañado. Los flujos de personas o de transportes en dirección del Reino Unido no se ven afectados", precisó el gobierno al cabo de un Consejo de Defensa Sanitario celebrado por videoconferencia presidido por el presidente Emmanuel Macron, quien se encuentra en cuarentena tras haber dado positivo al coronavirus.

La decisión francesa se suma a las medidas similares adoptadas por Bélgica, Holanda, Italia, Alemania o Irlanda, debido a una variante del virus SARS-CoV-2 detectada en el Reino Unido.

"Esta variante genética no parece provocar, por lo que se sabe por ahora, un aumento de la gravedad o una resistencia a la vacuna" y "no está claro, por ahora, que la mencionada propagación 'rápida' de esta mutación en el Reino Unido esté ligada a una propiedad intrínseca de este virus", precisa el gobierno, según el cual "el hecho de que esta cepa sea más contagiosa no ha sido demostrado por el momento".

Pero, continúan los servicios del primer ministro francés, "en el contexto de la aceleración de la epidemia desde hace unos días en el Reino Unido, las autoridades sanitarias británicas notificaron a la Organización Mundial de la Salud que esta mutación podría, posiblemente, ser más contagiosa que las otras variantes del SARS-CoV-2", estimadas en más de 12.000 desde el inicio de la pandemia.

El plazo de 48 horas permitirá "dar tiempo a la coordinación entre los Estados miembros de la Unión Europea para definir una doctrina común sobre la regulación y el control de llegadas procedentes del Reino Unido" y "preparar operacionalmente una reapertura segura de las llegadas procedentes del Reino Unido a partir del 22 de diciembre, y que se apoyará en un dispositivo de test obligatorio a la salida", precisó el gobierno.