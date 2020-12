Los peligros de la tecnología, otra lección que deja la covid-19

EFE

Montevideo

La inutilidad de la tecnología en algunos casos o su peligrosidad ante la falta de una gobernanza adecuada, son algunas de las lecciones que sigue dejando el coronavirus SARS-CoV-2.



Así lo indicó este jueves el profesor italiano Andrea Renda, quien participó en el seminario web "La revolución de la inteligencia artificial a partir del covid-19", organizado por la delegación de la Unión Europea en Uruguay.



"No creo que la inteligencia artificial haya sido el centro de nuestra respuesta al covid", puntualizó el experto, quien, además, apuntó que tanto esta como la tecnología digital "pueden ayudar", aunque eso "no va a solucionar los problemas".



Renda contó que en este tiempo en muchos países se han utilizado los teléfonos celulares para monitorear el movimiento de las personas, para hacer autoinformes sobre covid-19, para reportar síntomas y para obtener códigos QR que tienen como fin el poder acceder a determinados lugares, entre otras cosas.



Sin embargo, puntualizó que "no hay un país democrático" que haya disfrutado de dichas tecnologías "de manera suficiente".



"Necesitamos un nivel de difusión de esta tecnología muy alto y la que utilizamos, que es el Bluetooth, no es bastante precisa, tiene un montón de problemas de muchos tipos", afirmó.



Para Renda, hasta el momento se ha utilizado la inteligencia artificial para buscar muchas soluciones, pero, desde su punto de vista, "no hay una alternativa" a los test que se llevan a cabo.



Por ello afirmó que "la solución al covid es lo que dijo la Organización Mundial de la Salud: pruebas, pruebas, pruebas".



Más allá de esto, el experto aseguró que en el futuro se podrán compartir datos "de todo tipo" a nivel global para, a través de la inteligencia artificial, detectar, por ejemplo, la existencia de una pandemia "mucho antes" de lo que se hizo en este caso.



"Creo que la inteligencia artificial va a hacer un cambio de paradigma, una aceleración increíble en los años que vienen. Si la utilizamos de manera apropiada nos va a evitar muchas pandemias en el futuro", concluyó.