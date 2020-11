El silencio de Mike Pence

Un día después de que el demócrata Joe Biden fuese declarado ganador de las elecciones en EE.UU., el presidente saliente, Donald Trump, no reconoce su derrota, mientras nadie sabe qué ha sido de su vicepresidente, Mike Pence, quien guarda silencio absoluto.

En Twitter, la red social preferida de Trump, el último mensaje de su segundo a bordo sobre las elecciones es del 6 de noviembre, cuando todavía no se conocía el desenlace.

"Estoy con el presidente Donald Trump. Debemos contar cada voto LEGAL", escribió en la red social.

También ese día, en otro mensaje, aseguró haber hablado con "más 20 miembros del Partido Republicano para felicitarlos por sus victorias históricas con márgenes enormes en todo el país, ¡incluidas muchas mujeres!".

Today, I spoke to over 20 @GOP members to Congratulate them on their Historic wins by huge margins across the Country including many women! Thanks to President @realDonaldTrump, we have strong Conservatives fighting for the American people in Washington. pic.twitter.com/ZSvA6dtBpv