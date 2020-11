La campaña de Trump pide un recuento en el estado clave de Wisconsin

EFE

Washington, EEUU

La campaña de reelección del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó este miércoles una demanda para exigir que se detenga el recuento en Michigan, por considerar que no se le ha dado el acceso suficiente a los lugares donde se hace el conteo de votos.



El anuncio lo hizo el jefe de campaña de Trump, Bill Stepien, poco después de adelantar que su equipo pedirá además "inmediatamente" un recuento en el estado clave de Wisconsin.



"A la campaña del presidente Trump no se le ha otorgado un acceso significativo a numerosos lugares de recuento para observar la apertura de papeletas y el proceso de recuento, como garantiza la ley de Michigan", dijo Stepien en un comunicado.



"Hoy hemos presentado una demanda en la Corte de Reclamos de Michigan para detener el recuento hasta que se (nos) garantice un acceso significativo. También pedimos revisar aquellas papeletas abiertas y contadas mientras no teníamos" ese acceso, agregó.



El estado clave de Michigan, que Trump ganó en 2016 por un estrecho margen, es uno de los cinco territorios clave donde los resultados están aún demasiado ajustados para anunciar un vencedor, lo que impide por ahora que se sepa quién ha ganado las elecciones presidenciales.



Con el 94 % escrutado en Michigan, el candidato demócrata, Joe Biden, tiene una ventaja de más de 37.000 votos sobre Trump, un margen de apenas el 0,7 %.



Las autoridades electorales del estado estaban este miércoles a la espera de completar el recuento de unos 100.000 votos en todo el estado, la mayoría de ellos votos por correo de ciudades como Detroit, Flint o Grand Rapids.



Trump continuó este miércoles sus intentos de generar dudas sobre la legitimidad del resultado en Michigan, al escribir en Twitter que ese estado "ha encontrado ahora las papeletas necesarias para mantener" fuera del Senado al candidato republicano en ese estado, John James, a pesar de que aún no hay resultados oficiales en la pelea por ese escaño.



El presidente también intentó sembrar desconfianza sobre el resultado en Pensilvania, donde las cosas están también muy ajustadas.



"Estamos ganando por mucho en Pensilvania, pero la secretaria de Estado de Pensilvania acaba de anunciar que hay 'millones de papeletas por contar'", lamentó Trump en un tuit.



La campaña de Trump ha cuestionado los procedimientos establecidos en Pensilvania, donde son válidos los votos por correo que se reciban en los tres días posteriores a este martes, siempre que el matasellos confirme que fueron enviados dentro del plazo legal.



A falta de conocerse los resultados en ese y otros estados clave, Biden suma por ahora 248 compromisarios en el Colegio Electoral frente a los 214 que ha acumulado Trump en su objetivo común de llegar a los 270 que dan la victoria.



La contienda se decidirá en Michigan, Pensilvania, Nevada, Georgia y Carolina del Norte, pero la campaña de Trump quiere que también entre en juego Wisconsin, donde ha pedido un recuento a pesar de que los principales medios de comunicación proyectan como ganador a Biden.