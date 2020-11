Dos muertos y una quincena de heridos en una serie de atentados en Viena

EFE

Viena

Al menos dos personas han muerto hoy, un civil y un presunto atacante, en una serie de atentados terroristas con armas de fuego en seis puntos del centro de Viena que las autoridades advierten siguen su curso, por lo que se ha pedido a la población que no salga a la calle.



"No podemos aún establecer una cifra, estamos aún tratando de tener una visión general", ha explicado a la agencia APA Daniel Mercher, de los servicios de urgencias.



Fuentes médicas citadas por la televisión pública citan al menos una quincena de heridos, de ellos siete graves.



El canciller federal, Sebastian Kurz, se refirió a lo sucedido como "despreciables atentados terroristas".



"Me alegra que nuestros policías ya hayan eliminado a uno de los autores. Nunca nos dejaremos intimidar por el terrorismo y lucharemos contra esos ataques con todos los medios", señaló el político conservador.



El Ministerio del Interior anunció que los atacantes mataron a un civil e hirieron a varias personas, entre ellas un policía, y que algunas de las víctimas están en estado grave.



También se ha confirmado que uno de los atacantes fue abatido a tiros por las fuerzas de seguridad, y que al menos otro escapó.



La policía está analizando si el atacante abatido portaba un cinturón de explosivos, según el alcalde de Viena, Michael Ludwig.



Lo ataques se produjeron en seis puntos diferentes de la ciudad, entre ellos en la calle donde está la principal sinagoga de la ciudad.



Respecto a la identidad y la motivación de los atacantes, las autoridades han dicho que aún es pronto y que la situación aún no está clara.



El ministro del Interior, Karl Nehammer, explicó que hay "varios atacantes" fuertemente armados y peligrosos y pidió a la población que no salga a la calle, ya que el ataque no se da por terminado y continúa la operación para localizar a los presuntos terroristas.



Los servicios sanitarios han establecido un punto de emergencia en el centro de la ciudad para atender a los heridos según su gravedad, informa APA.



El Gobierno ha desplegado un enorme dispositivo de seguridad en el centro de la ciudad, con grupos especiales de la Policía y comandos antiterroristas, y ha activado incluso las fuerzas especiales del Ejército, los Jagdkommando, que han asumido la vigilancia de edificios públicos de Viena para liberar a los agentes de policía allí destinados.



Unidades de esas fuerzas especiales están también a disposición de la Policía de Viena en caso de ser requeridas en la lucha antiterrorista, indicó la Cancillería.



"El gobierno federal ha activado las unidades necesarias de las Fuerzas Armadas de Austria con efecto inmediato", indicó la Cancillería.



La sinagoga en cuyas cercanías se produjo el ataque estaba cerrada en el momento del ataque. Este templo fue ya objetivo de un atentado en 1981 que dejó dos muertos.



Esa calle forma parte de una de las zonas de ocio nocturno más populares de Viena, y muchas personas aprovechaban allí las últimas horas abiertas de los bares antes de que a partir de esta noche entrase en vigor un toque de queda y un cierre por un mes debido a la pandemia por coronavirus.