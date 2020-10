Gobernadora de Puerto Rico ordena priorizar lucha contra violencia machista

EFE

San Juan, Puerto Rico

La gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, anunció que este lunes se emitirá un orden ejecutiva y un protocolo para combatir la violencia contra las mujeres, que desde enero ha causado 47 feminicidios y la alarma social.

Vázquez, en conferencia de prensa, justificó la medida como algo necesario dado el nivel de violencia que sufren las mujeres en la isla y aseguró que el próximo Ejecutivo que salga de las elecciones del 3 de noviembre será responsable de mantener la orden o de lo contrario deberá responder ante el pueblo puertorriqueño.

Pese a las peticiones que le llegaron desde distintos sectores, la gobernadora no declaró un estado de emergencia por la violencia de género, lo que exigían especialmente las feministas.

Subrayó que esta orden ejecutiva es producto del estado de alerta nacional establecido a causa de la violencia contra las mujeres en septiembre de 2019, que sectores feministas han criticado por falta de efectividad, como demuestra el aumento de casos registrados en los últimos meses.

"Se declara servicio de prioridad para el Gobierno de Puerto Rico la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Se ordena a las agencias priorizar los servicios de prevención, protección y seguridad para todas las mujeres", dijo, después de asegurar que las víctimas no son números ni estadísticas, sino "hijas, hermanas, víctimas".

Cuatro pilares

La jefa del Ejecutivo, que dejará el cargo a finales del presente año, explicó que la medida tiene cuatro pilares que son prevención, atención efectiva, manejo adecuado y rendición de cuentas.

La orden dispone la creación de la Comisión Multisectorial contra la violencia de la Mujer, que tendrá representantes de diferentes entidades del Gobierno, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.

Asimismo, declara como servicios de prioridad la atención de los casos de violencia contra la mujer y ordena la creación de campañas de prevención y educación sobre el acceso a servicios para mujeres.

De igual manera, en el caso del Departamento de Educación, la agencia deberá adiestrar a su personal en equidad y derechos humanos y civiles a partir del próximo año escolar.

Vázquez explicó que la Comisión Multisectorial tendrá una gran responsabilidad y en ningún caso "puede ser un documento más". Detalló que cada secretario de agencia gubernamental deberá designar un funcionario de carrera que se convertirá en oficial de cumplimiento de las medidas contra la violencia en su departamento.

Policía y procuradora mujer deberán pedir recursos financieros

Además, destacó que la Policía y la Oficina de la Procuradora de la Mujer disponen de quince días para someter a la Gerencia de Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal -entidad de control federal al Ejecutivo de San Juan- qué recursos financieros necesitan para cumplir con lo que establece la orden.

Dijo que la orden ejecutiva establece que a partir del 1 de julio de 2021 cada agencia gubernamental deberá identificar el presupuesto que necesita para campañas de prevención y ayuda a la mujer.

Respecto a no haber decretado un estado de emergencia, sostuvo que "lo importante no son las palabras y no satisfacer a ciertos sectores".

Adelantó que se va a presentar un proyecto de ley para tipificar como delito el feminicidio, entendido como el asesinato de una mujer por razones de género.

"El Gobierno reconoce la prioridad de proteger la vida de todas las mujeres", subrayó la gobernadora, tras indicar que se trata de un primer paso para buscar la equidad entre géneros.

Debido a las elecciones del 3 de noviembre, la gobernadora deberá convocar una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa, algo que como dijo no ha consultado con las dos cámaras, ya que aseguró que la prioridad es salvar vidas.

Coincidiendo con el anuncio de hoy, El Colectivo Trans exige acción de las autoridades ante el incremento de crímenes contra transexuales, razón por la que este lunes hay convocada una manifestación en San Juan para denunciar inacción de autoridades ante crímenes de odio.

Según El Colectivo Trans, este año han sido asesinadas seis personas transexuales y otra sufrió un intento, un problema que ha ido aumentado en los últimos años y en especial durante los meses de la pandemia de covid-19.

El Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico denunció recientemente que en las últimas semanas ha habido un incremento en los sucesos violentos donde han muerto mujeres y actualmente ha documentado 47 feminicidios desde enero, incluidas las seis muertes de transexuales.

El colectivo dio la alarma por el hecho de que se registraran 17 feminicidios en el transcurso de 4 semanas (septiembre 15-octubre 19), más del 36 % de los feminicidios en lo que va de 2020, lo que ha contribuido al anuncio de hoy de la gobernadora.