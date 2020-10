La SIP elige nuevas autoridades para el período 2020-2021

Miami

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) eligió nuevas autoridades para el período 2020-2021 durante su 76ª Asamblea General realizada en forma virtual del 21 al 23 de octubre, la cuales acompañarán a su nuevo presidente, Jorge Canahuati Larach.

Canahuati Larach es presidente y CEO del Grupo OPSA de San Pedro Sula, Honduras, quien sustituye a Christopher Barnes, director general de The Gleaner de Kingston, Jamaica.

En su discurso de aceptación, Canahuati afirmó que la pandemia ha causado "estragos" en la industria del periodismo a nivel global, lo cual la obliga a acelerar sus planes de modernización y adaptación, a la vez que "debemos seguir insistiendo que la sostenibilidad de los medios es esencial para el estado de derecho y la democracia".

"Quiero insistir que seguiremos sentados a las mesas con los gobiernos para seguir negociando un alto a la impunidad que rodea a los crímenes contra periodistas, a través del sistema interamericano de derechos humanos. En este esfuerzo, nuestro norte es buscar justicia, verdad, construir memoria y que los familiares de nuestras víctimas sean reparadas moral y económicamente", agregó el nuevo presidente de la SIP.

La lista de autoridades que apoyarán la gestión de Canahuati al frente de la SIP incluye al Presidente Honorario Vitalicio, Scott C. Schurz, Herald Times, Bloomington, Indiana; Vicepresidente primero, Michael Greenspon, The New York Times, New York, New York; el segundo vicepresidente Roberto Rock, director del portal La Silla Rota de Ciudad de México, México; Tesorero, Juan Pablo Illanes, El Mercurio, Santiago, Chile y Secretaria de la Directiva, Gabriela Vivanco, de La Hora de Quito, Ecuador.

El Comité Ejecutivo estará presidido por José Roberto Dutriz, La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador. Será la vicepresidente Christopher Barnes, The Gleaner, Kingston, Jamaica.

La asamblea de la SIP también renovó a una tercera parte de sus 60 integrantes de la Junta Directiva, eligiendo para el período 2020-2023 a los siguientes directores: María Lorente, AFP, Montevideo, Uruguay; Marcela Noble Herrera, Grupo Clarín, Buenos Aires, Argentina; Henry Constantín, Revista La Hora de Cuba, Camagüey, Cuba; Idania Chirinos, NTN24.com, Bogotá, Colombia; Miguel Henrique Otero, El Nacional, Caracas, Venezuela; Leonor Mulero, El Nuevo Día, San Juan, Puerto Rico; Pablo De Luca, Infobae, Buenos Aires, Argentina; Claudia Gurisatti, RCNTV.com, Bogotá, Colombia; Jaime Chamorro, La Prensa, Managua, Nicaragua; Laura Puertas, Medcom, Panamá, Panamá; Juan Francisco Ealy Ortiz, El Universal, Ciudad de México, México; Miguel Franjul, Listín Diario, Santo Domingo, República Dominicana; André Jungblut, Gazeta do Sul, Santa Cruz, Brasil; Jorge Alberto Díaz Gómez, Caracol, Bogotá, Colombia; Marco Arauz, Últimas Noticias, Quito, Ecuador; Julian Rogers, Jamaica Observer Limited, Kingston, Jamaica; Iary Gómez, Diario Extra, San José, Costa Rica; Nuria Piera, N Digital, Santo Domingo, Dominican Republic; Gillermo Zuloaga Siso, TV Venezuela, Coral Gables, Florida y Daniel Dessein, La Gaceta de Tucumán, Tucumán, Argentina

La dirección ejecutiva de la organización continuará a cargo de Ricardo Trotti.

La SIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene sede en Miami, Estados Unidos.