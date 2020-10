Jefa de la Comisión Europea abandona cumbre en Bruselas por caso de coronavirus en su equipo

AFP

Bruselas, Belgica

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se retiró este jueves de la cumbre de los 27 líderes del bloque en Bruselas, a raíz de un caso positivo de coronavirus con un miembro de su equipo, anunció en Twitter.

"He sido informada que un miembro de mi oficina ha dado resultado positivo al covid-19 esta mañana. Yo he dado un resultado negativo. Sin embargo, como precaución me retiro inmediatamente del Consejo Europeo para iniciar autoaislamiento", publicó la alta funcionaria alemana.

Von der Leyen ya había mantenido dos días de autoaislamiento el 5 y 6 de octubre después de haber participado de una reunión en Lisboa en la que también estuvo presente un asesor gubernamental que arrojó positivo a un examen sobre covid-19.

En ese período la funcionaria alemana llegó a divulgar un video tomado con su propio celular donde se la veía trabajando en una oficina vacía.

La semana pasada, la comisaria europea para Investigación e Innovación, Mariya Gabriel, arrojó resultado positivo, convirtiéndose en la primera funcionaria de alto rango en la UE en registrar contagio con el coronavirus.

Esta semana, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y comisario para Ayuda Humanitaria, James Lenarcic, también iniciaron períodos de autoaislamiento voluntario luego de un viaje a Etiopía, por contactos con personas que arrojaron resultados positivos.

Los dos funcionarios aseguraron haber sido sometidos a exámenes que dieron negativo, pero que igualmente iniciaron períodos de aislamiento.

En septiembre, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, también tuvo que seguir una cuarentena en un caso que obligó a postergar en una semana una cumbre de líderes europeos.

Hasta el 5 de octubre se registraron 159 casos positivos de covid-19 en el personal de la Comisión Europea.