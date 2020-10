Así es la vida de Maci Currin, la chica que tiene las piernas más largas del mundo

Redacción Digital

Maci Currin, de 17 años de edad, es una chica que vive en Park Texas, Estados Unidos. Entró a la lista de record Guinness de 2021 por tener las piernas más largas del mundo, mide 6 pies con 10 centímetros de altura y es la más alta de toda su familia.

Luego de comprobar que Maci tiene las piernas femeninas más largas del mundo y las más largas entre el rango de los adolescentes, Guinness la admitió en su libro de records. Sus piernas miden 135 centímetros, la derecha; mientras que la izquierda mide 134 centímetros y son el 60 % de su altura.

Maci se dio cuenta de que era especial desde que estaba en prescolar, pues sobresalía entre todos sus compañeros de clases debido a su altura.

“Cuando estaba en prescolar me di cuenta de que era más alta que todos mis compañeros del salón, entonces enseguida me di cuenta de yo era distinta a los demás. En verdad no crecí de repente, en un año mi altura incrementaba entre cuatro y cinco pulgadas, así que de alguna manera me hacía más alta siempre”, expresó la joven .

La madre de Maci, Traci Currin, se siente muy orgullosa de su hija, pues la joven ha sabido sobrellevar su peculiaridad y no se siente avergonzada de su altura además de que se siente muy emocionada porque su hija es reconocida por su altura y belleza.

Toda la familia de Maci es alta, su hermano menor mide 6 pies con 4 centímetros, su padre mide 6 pies con 5 centímetros, por lo que sus padres creen que puede haber un gen que influye en la altura por parte de la línea paterna.

Para esta adolescente algunas cosas cotidianas pueden ser un verdadero fastidio, como golpearse la cabeza con algunas decoraciones de la casa o conducir un auto, pues el largo de sus piernas le impide moverse dentro de un vehículo muy pequeño y en algunos ni siquiera puede entrar.

La ropa de Maci es hecha a la medida, pues los pantalones y camisetas regulares no le quedan, lo que es realmente un problema, así que la joven ha decidido diseñar su propia ropa y pedir a un costurero que las cosa para ella.

Esta chica es aficionada del estilo Boho y Baggy. Tiene muchos pantalones holgados, licras y abrigos con capuchas, según la madre de Maci buscar ropa para ella es un drama debido a su altura y los gustos de la ganadora del Guinness.

A pesar de su peculiaridad, nunca sufrió bullying en la escuela y su grupo de amigos estaba compuesto principalmente por varones.

Luego de avanzar un poco en la secundaria dejó de preocuparse por lo que los demás pensaran o dijeran de ella. Maci se integró al equipo de voleibol de su escuela el cual se llevaba la mayoría de victorias gracias a las piernas de Currin.