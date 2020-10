Estas han sido las declaraciones de Trump sobre el coronavirus

AFP

Washington, Estados Unidos

Meses después de haber minimizado su importancia, rehusando portar mascarilla y celebrando masivos mítines electorales en plena pandemia del coronavirus en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha dado positivo por covid-19, según anunció este viernes.

Estas son algunas de sus más destacadas declaraciones sobre la enfermedad:

22 de enero:

"Lo tenemos totalmente bajo control. Se trata de una persona que vino de China. Todo va a ir bien".

7 de febrero:

"Es algo más mortífero que la más grave y extenuante gripe. Es algo letal", declara Trump al periodista Bob Woodward, según declaraciones divulgadas solamente el 9 de septiembre antes de la publicación de un libro del veterano reportero.

26 de febrero:

"Esto es una gripe. Es como una gripe".

27 de febrero:

"Va a desaparecer. Un día, como un milagro, va a desaparecer".

6 de marzo:

"Me gusta esto. Y realmente lo comprendo. La gente se sorprende que lo comprenda... Todos estos doctores me dicen: '¿como es que sabe tanto sobre esto?' Quizá yo tenga una capacidad natural. Quizá debí dedicarme a esto en lugar de ser candidato a presidente" (comentando la investigación científica sobre tratamientos).

11 de marzo:

"El virus no tiene la menor posibilidad contra nosotros. Ninguna nación está tan preparada o es más resistente que Estados Unidos".

14 de marzo:

"Yo le daría un 10" sobre 10 (sobre su respuesta ante el coronavirus).

17 de marzo:

"Siempre supe que esto era real, que era una pandemia. Sentía que era una pandemia antes de que fuera llamada una pandemia... Siempre consideré que era algo serio".

22 de marzo:

"Para ser sincero con ustedes, estoy un poco enojado con China".

3 de abril:

"Me siento bien. Pero no me veo (...) portando mascarilla. Quizá cambie de opinión".

24 de abril:

"Veo que el desinfectante lo elimina (al virus) en un minuto. ¡Un minuto! Y ¿existe una forma de que podamos hacer algo parecido, mediante una inyección para limpiar casi todo? Es algo (el virus) que penetra en los pulmones, y podría por eso ser interesante intentarlo".

"Supongamos que golpeamos el cuerpo con una luz tremenda, ultravioleta o simplemente muy potente. Y supongamos que se puede meter luz en el cuerpo, a través de la piel o de alguna otra manera. Creo que hay que probarlo (...). Me gustaría que se hablara con los médicos para ver si hay alguna manera de aplicar luz y calor para curar, a través de la piel u otra forma".

30 de abril:

"Creo que la Organización mundial de la salud (OMS) debería avergonzarse, porque es como la agencia de relaciones públicas de China".

19 de mayo:

"Cuando tenemos muchos casos (de contagios), no considero que eso sea algo malo, considero de alguna manera que es una buena cosa (...) porque supone que nuestros test son mucho mejores".

28 de julio:

"Ocurre que creo en ello. Como saben, lo he tomado durante un período de 14 días. Y aquí estoy. Creo que funciona en las fases previas" de la enfermedad (sobre la hidroxicloroquina).

22 de Septiembre:

"Tenemos que responsabilizar a la nación que ha desatado esta plaga en todo el mundo, China (...) Este gobierno chino, y la Organización Mundial de la Salud, que está virtualmente controlada por China, declararon falsamente que no existía prueba de transmisión entre seres humanos".

2 de octubre:

"Esta noche la Primera dama y yo dimos positivo de covid-19. Empezaremos inmediatamente nuestra proceso de cuarentena y de recuperación. ¡Superaremos esto JUNTOS!".