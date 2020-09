Trump encabeza pactos de países árabes con Israel

AP

Washington

Declarando “el amane­cer de un nuevo Medio Oriente”, el presidente Donald Trump encabezó el martes la firma de his­tóricos pactos diplomá­ticos entre Israel y dos naciones árabes, que se espera que conduzcan a un reordenamiento de la región y proyecten al mandatario como un pa­cificador en el punto álgi­do de su campaña por la reelección.

Cientos de personas se reunieron en el solea­do jardín sur de la Casa Blanca para ser testigos de la firma de acuerdos de Israel con Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Los acuerdos bilaterales formalizan la normaliza­ción de las ya desconge­ladas relaciones del Es­tado judío con las dos naciones árabes, en con­sonancia con su rechazo común hacia Irán y sus agresiones en la región.

Curso de la historia

“Estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia”, dijo Trump desde un balcón que da al Jardín Sur. “Después de décadas de división y conflicto, marcamos el amanecer de un nuevo Medio Oriente”.

Los acuerdos no abordan el conflicto israelí-pales­tino, que ha durado déca­das. Aunque Emiratos Ára­bes Unidos, Bahrein y otros países árabes apoyan a los palestinos, el gobierno de Trump ha persuadido a los dos países para que no de­jen que ese conflicto les im­pida tener relaciones nor­males con Israel.

Los aliados políticos de Trump esperan que los acuerdos mejoren las cre­denciales de Trump como pacificador mientras hace campaña para la reelección, siete semanas antes de los comicios.

Hasta ahora, la política ex­terior no ha tenido un papel importante en una campa­ña dominada por temas co­mo el coronavirus, el racis­mo y la economía. Pese a la pandemia, en la ceremonia de la Casa Blanca no hubo distanciamiento social y la mayoría de los invitados no usaron mascarillas.