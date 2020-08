Duque afirma que en Colombia no hay "masacres" sino "homicidios colectivos"

EFE

Bogotá

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó este sábado que las matanzas en distintas partes de Colombia en las últimas semanas, que han dejado más de 30 muertos, no son "masacres" sino "homicidios colectivos".

"Muchas personas han dicho: 'volvieron las masacres, volvieron las masacres', primero hablemos del nombre preciso: 'homicidios colectivos', y tristemente hay que aceptarlo como país, no es que volvieron, es que no se han ido tristemente estos hechos de 'homicidios colectivos'", dijo en Pasto, capital del departamento de Nariño.

Duque se trasladó hoy a la localidad de Samaniego, en Nariño, donde hace una semana ocho jóvenes de entre 19 y 25 años, algunos de ellos estudiantes universitarios, fueron masacrados en una casa rural donde hacían un asado.

En esa misma localidad, horas antes fue asesinada una mujer de 26 años, crimen que al igual que el de los ocho jóvenes, sigue sin ser esclarecido.

Esa matanza es una de las seis perpetradas en el país en las dos últimas semanas, la primera de las cuales fue la de cinco adolescentes de entre 14 y 15 años el 11 de agosto en un barrio de la periferia de Cali, capital del Valle del Cauca.

El pasado martes, cuando el país no se reponía del impacto de la matanza en Samaniego, se conoció el asesinato días antes de tres indígenas de la comunidad awá en una aldea del municipio de Ricaurte, también en Nariño.

Ayer por la tarde, la Defensoría del Pueblo informó del asesinato de otras cinco personas en El Caracol, un caserío de Arauca situado en la línea de frontera con Venezuela.

Las otras dos ocurrieron anoche en El Tambo (Cauca), donde fueron asesinadas seis personas, y seis más fueron masacradas esta madrugada en La Guayacana, caserío que hace parte de Tumaco (Nariño).

Duque, cuyo Gobierno culpa en parte de la situación actual al de su antecesor, Juan Manuel Santos, insistió hoy en que las masacres siempre han ocurrido en el país.

"Desde 1998 hasta hoy, año 2020, en Colombia se han presentado 1,361 escenas de 'asesinatos colectivos', 'homicidios colectivos'", dijo el presidente subrayando la cifra de 1,361 en 22 años.

Enseguida aseguró: "En nuestro Gobierno, que lleva dos años, también se han presentado estos hechos, se han presentado 37 'homicidios colectivos', que equivalen al 2 % de los 'homicidios colectivos' de los últimos 22 años".

Igualmente afirmó que las matanzas han dejado 7,458 víctimas y que en su Gobierno, "producto de estos hechos, contando los de las últimas horas, han fallecido 188 personas, lo que equivale al 22 % de las víctimas de los 'homicidios colectivos de los últimos 22 años".

El presidente subrayó sin embargo que este es "un delito execrable que necesitamos enfrentarlo y enfrentarlo con determinación".

"No estamos eludiendo el problema, no es que el problema haya vuelto, es que el problema no se ha ido", manifestó.