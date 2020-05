Biden: si votas por Trump y no por mí, no eres negro

AP

ATLANTA

Joe Biden, el virtual candidato presidencial demócrata, se mostró irascible en una entrevista el viernes con un conocido periodista negro de radio que le preguntó sobre el apoyo con que cuenta entre los afroestadounidenses y sobre su compañera de fórmula.

Charlamagne Tha God le preguntó insistentemente acerca de los informes de que elegiría como candidata a vice a la senadora por Minnesota Amy Klobuchar, que es blanca. Le dijo que los votantes negros “le salvaron la vida política en las primarias” y “quieren cosas a cambio”.

“No declaro a quién estoy estudiando”, dijo Biden. “Pero le aseguro que hay muchas mujeres negras en estudio. Muchas”.

Cuando un colaborador de Biden trató de poner fin a la entrevista, el periodista dijo, “no puede hacer eso a la prensa negra”.

Biden respondió, “se lo hago a la prensa negra y a la prensa blanca”, y añadió que su esposa necesitaba usar el estudio de televisión.

Y entonces añadió: “Si tiene dificultades para decidir si me apoya a mí o me apoya a Trump, usted no es negro”.

El conductor respondió que las preguntas sobre la compañera de fórmula —Biden ha asegurado que será una mujer— no tienen que ver con el presidente Donald Trump, a quien muchos votantes negros consideran racista.

“Vea mi trayectoria”, dijo Biden, al recordar que cuando era senador promovió la Ley del Derecho al Voto de 1965. “La NAACP me ha respaldado en cada una de mis campañas. Vamos, vea mi trayectoria”. La NAACP es la organización más antigua que promueve los derechos civiles.

Biden ha destacado su relación con los votantes negros a lo largo de su campaña, su dependencia de ellos al postularse a senador por el estado de Delaware y el haber sido vice y principal colaborador del expresidente Barack Obama.

En las primarias los votantes negros mayores tomaron partido por Biden entre una amplia gama de precandidatos que incluían a varios negros, como la senadora Kamala Harris, una de las favoritas para la designación de candidata a vice. Otros nombres en danza incluyen la promotora del derecho al voto Stacey Abrams; la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms; la legisladora Val Demings; la legisladora Marcia Fudge, y la embajadora de Obama ante la ONU, Susan Rice.

Symone Sanders, una asesora de Biden, dijo que su última observación en la entrevista del viernes fue “una broma”.

“Aclaremos lo que dijo el VP”, tuiteó Sanders. “Quiso dejar en claro que está dispuesto a comparar su trayectoria en la comunidad afroestadounidense con la de Trump cuando quiera”.

La campaña de Trump aprovechó las declaraciones de Biden.

“Verdaderamente cree que él, un hombre blanco de 77 años, puede ordenar la conducta de los negros”, dijo Katrina Pierson, una asesora de la campaña de reelección.