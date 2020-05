Ternura Rojas: “Mi rol es pedagógico..., educo desde mi autoridad para evitar que se vuelvan a llenar las salas de urgencias”

Kenny Cabrera

Asturias, España

Durante el primer mes de la pandemia en España se cerraron 57 farmacias; 276 profesionales del área fueron ingresados o se pusieron en cuarentena y ocho fallecieron por el coronavirus. Las tres principales líneas de actuación que se definieron entonces para este sector fueron: Prevenir el desabastecimiento de medicamentos y productos sanitarios; desarrollar medidas de protección para pacientes vulnerables; incluir a las farmacias en los protocolos de emergencia para evitar el colapso de los centros sanitarios.

Mientras tanto, el Colegio de Farmacéuticos en Madrid se ha quejado de ser “los grandes olvidados” por las autoridades en su lucha para ganar esta guerra contra el COVID-19. Sin embargo, el trabajo de las farmacias en medio de este caos no ha mermado, más bien se ha convertido en más esencial que nunca, aunque no tenga el protagonismo del que goza el personal sanitario, al menos de los aplausos de la ciudadanía cada tarde.

Ternura Rojas, de origen boliviano, lleva en España poco más de 20 años. Vino y se hizo con un doctorado en Tecnología de los Alimentos y aquí siempre ha trabajado como farmacéutica. Con ella hablamos de cómo se combate a nuestro enemigo desde el servicio que ofrecen las farmacias. Aunque no parezca una labor tan heroica, dispensar medicamentos detrás de un mostrador, sí que lo es. Son ellos esa voz de confianza y los que procuran el no desabastecimiento de medicamentos. Tal vez, son como los técnicos del cine, que no se pasean por la alfombra roja, pero sin cuyo esfuerzo los sanitarios no podrían brillar en la gran pantalla, o como los “cascos azules”, según sus propias palabras, “neutrales, vigilando a dos ejércitos enfrentados entre sí”.

Pregunta. ¿Cómo vive la pandemia?

Re. La vivo con interés, porque gracias a la globalización esta es la primera vez que la humanidad está atravesando por una pandemia real y que no va a parar hasta que el último individuo de nuestra especie se contagie y se inmunice, o lo siguiente.

P. ¿Qué información echa en falta?

R. Creo que la gente posee la información de lo que significa una pandemia, pero que no lo quiere ver, sigue hablando en el idioma epidémico, y eso va a complicar mucho las cosas.

P. ¿Cómo ha sido el abastecimiento en su sector?

R. Las grandes ciudades han absorbido los recursos disponibles y la periferia, que es donde estamos (su farmacia), está a expensas de que lleguen las sobras, entonces no hay alcohol, no hay guantes, no hay mascarillas y cuando llegan, llegan muy pocas.

P. ¿Cuáles medicamentos son los más demandados?

R. Con respecto al virus nos hemos quedado sin paracetamol, pues con el bulo de que el ibuprofeno te vuelve más vulnerable ante la infección, pues, la gente está llenando su casa de paracetamol.

p. ¿Qué opina del acoso que han sufrido algunos sanitarios y empleados de supermercados por sus vecinos para que se muden ya que ejercen de cara al público?

R. Es reprobable, pero desde el punto de vista visceral es lo normal. No digo que esté bien, pero lo veo como un proceso natural básico, del ser humano, de la parte animal del ser humano: me protejo a mí y que se jodan los demás. Cuando hay una crisis tú ya no piensas en la comunidad ni en el bien de todos. Tú sólo piensas en protegerte a ti y a los tuyos.

P. Si pudiera tener una respuesta certera, sólo una, de todas las dudas que le invaden respecto al Covid- 19 ¿Cuál sería la pregunta?

R. ¿Vamos a aprender algo como sociedad? ¿Sacaremos algo positivo de todo esto?

P. ¿Cuál es el botiquín básico que debemos tener en casa si tenemos un familiar o persona que convive con nosotros contagiado?

R. Fortasec para la diarrea; paracetamol para la fiebre; ventolinas para poder respirar mejor, mucha agua y una lavadora que lave a más de 60 grados para tener todo desinfectado.

P. ¿Cómo se enfoca desde las farmacias comunitarias la atención de un paciente con COVID-19?

R. En mi caso, en mi farmacia, no vamos a seguir las directrices generales, que es invitar a la persona a un espacio confinado adecuado ya que no contamos con ese espacio. El protocolo, entonces, es identificar a las personas y que nos acompañe a la calle, en un espacio abierto, donde se pueda mantener las distancias; conversar y negociar las condiciones. Explicarle la situación de una manera muy calmada y escoltarle hasta su casa… asegurándonos que la persona va a tener a su disposición toda la información y atención necesarias.

P. ¿En vuestro caso, estáis también dispensando el servicio a domicilio para evitar aglomeramiento como en Italia y Francia?

R. En Asturias se ha decidido que ese servicio lo hace la Cruz Roja y cuando la Cruz Roja no puede, excepcionalmente, puedes llamar a la policía local para que hagan el servicio a personas que están muy necesitadas.

P. ¿Pueden en estos momentos las farmacias dispensar prueba para detectar Covid-19?

Sí.

P. ¿Y la tenéis?

R. Sí

P. ¿Cuánto valen?

R. Unos 95 euros la que hay en mi farmacia. Otras en Oviedo (capital de Asturias, noroeste de España), por ejemplo, cuestan alrededor de 150.

P. El Colegio de Farmacéuticos de Madrid se ha quejado de que su sector se siente como los grandes olvidados por las autoridades, ¿qué opina?

R. Sí, nos sentimos como los grandes olvidados, pero se nota que sabemos hacer nuestro trabajo, porque date cuenta: sólo 57 farmacias cerradas. En Gijón, una ciudad de 250 mil habitantes, hay 250 farmacias y no es la capital de Asturias. Que en toda España sólo haya 57 farmacias cerradas, significa que estamos haciendo nuestro trabajo bien. Sin necesidad de protagonismo, estamos sabiendo manejar la situación, cuidándonos a nosotros y sin dejar de dar el servicio.

P. ¿Cuál es el rol de un farmacéutico en este escenario pandémico?

R. Mi rol como farmacéutica es evitar que la gente cometa irresponsabilidades domésticas para que no ponga en peligro su vida ni la vida de los demás. Mi rol es pedagógico, yo no prescribo como un médico, si no que educo, doy recomendaciones desde mi autoridad para evitar que se vuelvan a llenar las salas de espera de urgencias, instalando en los ciudadanos hábitos sencillos y útiles.

P. ¿Ha sentido miedo?

R. No, porque entiendo que es algo que tiene que ocurrir. En una pandemia es así, hasta que el último individuo no se contagie no existe equilibrio en la ecología del planeta.

P. ¿Cómo crees que será el mundo que nos viene?

R. Al estilo “Mad Max 3” (1985), todo el mundo ha visto esa película. Aquí va a ser un sálvese quien pueda.