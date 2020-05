Nueva York se entretiene con un concurso de canto desde sus balcones

EFE

Nueva York

Nueva York sigue pensando en nueva maneras para entretenerse mientras la pandemia del coronavirus continua afectando a la ciudad, que se prevé no podrá volver a la normalidad hasta dentro de unos meses. La última idea, un concurso de canto desde los balcones este jueves para rendir homenaje a su himno extraoficial, "New York, New York".

La competición surgió después de que el coro "Peace of Heart" impulsara a mediados de abril la iniciativa "New York Sings Along", en la que pedía a los neoyorquinos que cantaran la canción "New York, New York", popularizada por Sinatra pero originalmente cantada por Liza Minelli, desde sus balcones a las 7 de la tarde, después de los aplausos diarios dedicados al personal médico.

El objetivo, claramente, era levantar el ánimo de los residentes de la Gran Manzana, considerada el epicentro de la pandemia del coronavirus en EE.UU.

Liderados por "Peace of Heart", que diariamente entonaban la canción a través de las emisoras de radio locales WKCR y WBAI, miles de neoyorquinos han presumido de cuerdas vocales al ritmo de la triunfal pieza.

Pero después de que pasaran 5 semanas cantando en sus balcones el "New York, New York", el grupo organizó una competición este jueves entre las tres zonas de la Gran Manzana que se han mostrado más entusiastas.

El concurso tuvo lugar entre los residentes de la calle Morton del barrio de West Village, en Manhattan, que cantaron desde la calzada, los de la calle 110 de la zona noroeste de Manhattan, que entonaron la canción asomados a los balcones, y la calle 66, cerca del Lincoln Centre, también en la zona noroeste de Manhattan.

"Desde su fundación en 2001 después de los atentados del 11S, el coro 'Peace of Heart' ha llevado a cabo más de 400 conciertos gratis de música en vivo en residencias de ancianos, hospitales y albergues por toda la ciudad de Nueva York", dijo este jueves en un comunicado el presidente del consejo del coro, John Aerni.

"Creemos en el poder de la música para ofrecer consuelo, unirnos y reforzar la comunidad", concretó Aerni.

En total, según cifras del coro "Peace of Heart", la iniciativa del "New York, New York" ha alcanzado a más de 300.000 personas a través de Facebook, y más de 20.000 personas han participado en el evento desde el pasado 16 de abril, el primer día en el que los neoyorquinos entonaron su himno al unísono.

Estados Unidos alcanzó este jueves la cifra de 1.416.528 casos por COVID-19 y 85.813 fallecidos, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins, y el estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia con 343.051 infectados y 27.607 fallecidos.