Fundéu BBVA: “hace un mes” o “un mes atrás”, pero no “hace un mes atrás”

“Hace un mes” o “un mes atrás” son las formas adecuadas en español, no “hace un mes atrás”, señala la Fundación del Español Urgente, promovida por la Agencia EFE y el BBVA.

No obstante, en algunas noticias aparece a veces una mezcla de las dos expresiones: “El mundo que conocíamos hace dos meses atrás ya no existe”, “Hace un mes y medio atrás era muy difícil ver gente con tapabocas” o “Hace un año atrás no pensaba que hoy estaría fabricando mascarillas”.

Para referirse a momentos del pasado cuando se habla desde el presente, se emplean a menudo las expresiones “hace un mes” (o una semana, un año, unos días...) y “un mes atrás” (o una semana, un año, unos días...). En cambio, si a la construcción “hace un mes” se le añade el adverbio “atrás”, se obtiene la expresión híbrida “hace un mes atrás”, redundante y desaconsejada, tal como señala el “Diccionario panhispánico de dudas”.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir “El mundo que conocíamos hace dos meses ya no existe”, “Un mes y medio atrás era muy difícil ver gente con tapabocas” y “Hace un año no pensaba que hoy estaría fabricando mascarillas”.

