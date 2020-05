Mariachis cantan a las madres confinadas en su día por la pandemia en México

EFE

México

México vivió este domingo un Día de las Madres atípico bajo el confinamiento por el COVID-19 en el que mariachis protagonizaron un concierto virtual para las madres confinadas por la pandemia y grupos de serenatas fueron a los hospitales para animar a las trabajadoras sanitarias.

Desde el famosos teatro Esperanza Iris de la capital mexicana, 16 agrupaciones de mariachis retransmitieron un espectáculo virtual dedicado a las madres mexicanas que comenzó, como no podría ser de otra forma, con "Las mañanitas".

El concierto fue ideado por el colectivo Salvemos al Mariachi, fundado por varios grupos de la Plaza Garibaldi, centro neurálgico del mariachi en Ciudad de México, para dar visibilidad a su delicada situación por la crisis derivada del coronavirus SARS-CoV-2.

Para subir los ánimos en tiempos de confinamiento, autoridades de diversos municipios del país mandaron serenatas a hospitales para cantar también a las madres que están trabajando en primera línea de la pandemia.

En la ciudad de Guadalajara, cuna de este género musical, grupos protegidos con cubrebocas entraron en el Hospital Civil para cantar a las enfermeras, mientras que en Monterrey una banda del Ejército mexicano interpretó una serenata frente a un centro médico que atiende a enfermos de COVID-19.

También hubo iniciativas parecidas en Ciudad de México, donde una banda musical de la Policía local interpretó varias canciones populares frente a un complejo de edificios del humilde barrio de Tlatelolco.

El Día de las Madres es una jornada muy significativa en México, en la que las familias se reúnen y hacen regalos a madres y abuelas, pero este año las autoridades pidieron a los ciudadanos quedarse en casa para evitar contagios de COVID-19, que lleva 3.353 fallecidos y 33.460 enfermos confirmados en el país.

Autoridades locales de todo el país cerraron los cementerios, para que la ciudadanía no fuera a visitar a sus madres fallecidas, así como pastelerías y floristerías con el objetivo de evitar festejos y aglomeraciones.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, pidieron este domingo a los mexicanos festejar esta jornada desde la distancia y dedicaron a las madres mexicanas la canción "Amor eterno" de Juan Gabriel.

"Felicidades a las mamás, madres y abuelitas. A las que nos acompañan y a las que se nos adelantaron, las que cerraron sus ojitos pero nos dejaron su cariño y amor", expresó el presidente en un video desde Palacio Nacional.

En México, el Día de las Madres se festeja el 10 de mayo desde 1922 por institucionalización del entonces secretario de Educación Pública, José Vasconcelos.

Los mexicanos celebran esta fecha de forma casi religiosa en un país con 32,7 millones de madres, calcula el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).

El Gobierno de México prohibió las actividades económicas no esenciales durante abril y mayo e instó a la población a quedarse en casa durante este tiempo, si bien la cuarentena no es obligatoria para no afectar a los millones de personas que viven del comercio informal. Las autoridades prevén una reapertura gradual de la economía a partir de junio.