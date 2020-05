Un hospital de campaña contra el COVID-19 en medio del desierto del Sahara

EFE

Rabouni (Campamentos Saharauis en Argelia)

Pese a que no se han reportado aún casos de contagio por el virus COVID-19 entre los refugiados saharauis, el régimen argelino ha levantado un hospital de campaña en la campamento de Chahid al-Hafed, totalmente equipado para atender a los cerca de 200.000 personas que malviven en este pedazo de desierto desde hace más de 40 años.



La instalación médica consiste en una estructura cerrada y aislada de carpas dotada con respiradores, laboratorios, espacios de esterilización, salas de atención primaria y distintas áreas especializadas para la atención urgente.



Cuenta además con un equipo médico compuesto por enfermeros, doctores generalistas y especialistas "capacitados y con experiencia para hacer frente a cualquier escenario que pueda surgir en los campamentos de refugiaos".



"Estamos muy satisfechos y felices de que hasta el momento la pandemia del COVID-19 no haya afectado a los campamentos", aseguró durante una visita al mismo el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y líder del Frente Polisario, Brahim Gali.



Gali, que agradeció el apoyo y la generosidad de Argelia, recorrió las carpas en compañía de la ministra saharaui de la Salud, Jira Bulahy, y del Director central de la sanidad militar saharaui, Moulay Abdallah, e instó a los responsables a "intensificar los esfuerzos para evitar la propagación de la epidemia en la región de manera general, en coordinación con los directivos y responsables del hospital de campaña".



Un día antes, la propia ministra inspeccionó las instalaciones acompañada por Abdallah y declaró su satisfacción por “la rápida edificación de este hospital de campaña, que refleja la incondicional e ilimitada solidaridad argelina con el pueblo saharaui y su justa lucha”.



Argelia fue el primer país de África en reportar un caso de coronavirus, una enfermedad que según cifras oficiales ha matado en el país a un total de 494 y contagiado a más de 5.500, con la mitad de casos curados.



Más de 200.000 saharauis viven en una zona del desierto del Sahara cedida por Argelia desde que en 1975 Marruecos aprovechara el fin de la dictadura franquista para ocupar la antigua colonia española.



La llamada "marcha verde" marroquí desató un conflicto entre Rabat, Mauritania -que se retiró en 1980- y el Frente Polisario que quedó interrumpido en 1991 con la firma de un alto el fuego aún en vigor.



Tanto Marruecos como la RASD -república reconocida por cerca de 70 países e instituciones internacionales como la Unión Africana- aceptaron un plan de la ONU que incluye un referéndum de autodeterminación que aun no se ha celebrado a causa de las condiciones que exige Rabat.