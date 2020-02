Peace & Love, un "monumento instantáneo" a las víctimas de Parkland

EFE

Ana Mengotti

Miami (EE.UU.)

Un enorme cartel publicitario con el lema "Peace & Love" escrito con flores preside el espacio público creado por los arquitectos y artistas argentinos Roberto Behar y Rosario Marquardt para recordar a las 17 víctimas de la matanza de Parkland, de la que se cumplen dos años este viernes.

"Las flores son un signo universal de la amistad", dice Behar en una entrevista con Efe antes de que este viernes se inaugure este "monumento instantáneo" y poético en Coral Springs, la ciudad vecina y hermana de Parkland, unos 70 kilómetros al norte de Miami.

Ambas ciudades apostaron fuerte por el arte como herramienta para sanar el trauma causado por la tragedia ocurrida en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas (MSD) de Parkland el 14 de febrero de 2018 cuando un exalumno irrumpió armado con un rifle de asalto y abrió fuego indiscriminadamente.

El clásico "billboard", el cartel sobre una estructura de madera utilizado para publicitar productos o servicios presente en casi todas las ciudades y pueblos de Estados Unidos, no sirve en este caso para pedirle a la gente que compre algo sino como un "llamado de atención" .

"Peace & Love", el mensaje escrito con letras hechas con miles de flores de seda que parecen estar casi en el aire y aportan tridimensionalidad, nos habla de "buscar un futuro mejor de amistad y comprensión", dice una de las dos mitades de R & R STUDIOS, con sede en Miami.

Con unas dimensiones de aproximadamente 40 metros por 10 metros es difícil que la obra pase inadvertida, más aún en una ciudad donde están prohibidos todos los carteles publicitarios.

Behar dice que el material, en este caso, es también el mensaje. Las flores están relacionadas con la amistad en todo el mundo, subraya.

El 14 de febrero, la fecha de la matanza, está también asociado con las flores porque ese día se festeja San Valentín, el día del amor, y las flores suelen ser uno de los regalos más escogidos.

"Peace & Love" (Paz y amor) es una de las cinco instalaciones de gran formato seleccionada para el proyecto "Inspiring Community Healing After Gun Violence: The Power of Art" (El poder del arte: inspirar una cura para la comunidad después de la violencia de las armas), una iniciativa del Museo de Arte de Coral Springs.

El proyecto recibió en 2018 una donación de un millón de dólares de parte de la fundación Bloomberg Philanthropies en un concurso en que participaron más de 200 ciudades estadounidenses, destaca Behar.

En la colocación de las flores de "Peace & Love" participaron voluntarios de Parkland y Coral Springs, incluyendo algunos alumnos sobrevivientes del tiroteo en la escuela.

Behar, que está radicado en Miami desde 1983 con su compañera de estudio y de vida Marquardt, dice a Efe que el estudio de arquitectura, arte y diseño R & R STUDIOS, intenta en sus proyectos crear lugares de encuentro donde el "ámbito público se transforme en personal".

Para ello conciben sus obras como "un objeto a través del cual recordar el evento" que las motiva.

En el festival musical de Coachella (California) en 2016, donde R & R STUDIOS colocó un súper cartel en el que en letras gigantes se leía "Bésame mucho", el título de un conocido bolero, los asistentes no paraban de hacerse "selfies" con su teléfono, dice el arquitecto argentino.

El recuerdo de ese festival pervivirá en esas fotos, al igual que con seguridad pasará con el memorial "Peace & Love", que solo va a estar en pie tres meses, pues las bases del proyecto así lo establecen.

El año pasado, en el primer aniversario del tiroteo, el escultor estadounidense David Best construyó con miles de piezas de madera un templo aconfesional de 10 metros de alto, que al cabo de tres meses fue pasto de las llamas, tal como lo pensó su autor.

Nuestros proyectos tienen siempre "una imagen fuerte, un poder icónico muy importante", dice Behar. Es "importante para nuestro trabajo ser recordados a través de la relación emocional que establecen con el público".

Behar y Marquardt llaman a sus obras públicas "monumentos instantáneos" precisamente porque "instantáneamente pasan a ser parte de los recuerdos".

En Denver (Colorado), con una gran escultura hecha con cubos en cuyas caras hay letras, transformaron una esquina cualquiera en un lugar de encuentro de título beatliano "All Together Now".

R & R STUDIOS han realizado proyectos para diversas ciudades de Estados Unidos y Europa.