Presidente de Ecuador pide endurecer ley para expulsar a extranjeros que cometan delitos

AFP

Ecuador

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, pidió el martes a la Asamblea Nacional, donde el oficialismo carece de mayoría, que apruebe reformas para endurecer la ley que permite expulsar a extranjeros que delinquen en el país.

"Necesitamos [esa reforma] porque nos permitirá expulsar y deportar a aquellos extranjeros que vienen al país a delinquir o que son encontrados cometiendo delitos", dijo el mandatario durante la suscripción de convenios sobre seguridad entre el gobierno y municipios.

El presidente ecuatoriano solicitó al Congreso la aprobación de reformas a la ley de Movilidad Humana que presentó en junio para facilitar la deportación de extranjeros que cometan delitos graves.

La actual ley, vigente desde 2017, permite la deportación de extranjeros que hayan cometido delitos con condenas de hasta cinco años de cárcel. De ser por más tiempo, los infractores deben cumplir las penas en el país.

El pedido fue planteado luego de que un joven venezolano fuera detenido el sábado por matar presuntamente a una mujer en el norte de Quito.

"Los hermanos del mundo siempre son bienvenidos, los delincuentes no", declaró Moreno. "Aquellos que vienen a dañar nuestra sociedad, a asesinar, a delinquir, a hacer crimen organizado no. Ellos no son bienvenidos".