Juan Guaidó viajará a Europa en busca de mayor presión internacional contra Maduro

EFE

Bogotá, COlombia

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este lunes en Bogotá que viajará esta semana a Londres, Davos (Suiza) y Bruselas, como parte de su estrategia internacional para reforzar la "presión contra la dictadura" de Nicolás Maduro.



"La lucha por la democracia no tiene momentos, busca vías, busca alternativas, refuerza los mecanismos ante una dictadura que no ha tenido ningún pudor en infiltrar diferentes organizaciones", dijo Guaidó al ser preguntado sobre sus próximos pasos tras asistir hoy a la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo.



Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos y Colombia, aseguró que "hay una gran mayoría movilizada" por el retorno de la democracia a su país.



Como parte de esa campaña anunció que tendrá "una reunión con el alto representante de la Unión Europea" para la Política Exterior, Josep Borrell, quien hoy anunció en Bruselas que el miércoles recibirá a Guaidó.



"Estaremos en Londres el día de mañana, estaremos en Europa", detalló Guaidó, quien tras su paso por la capital británica acudirá también al Foro Económico de Davos, que comenzó hoy en esa estación invernal suiza, para trabajar en la "meta a corto plazo", que es "reforzar la presión en contra de la dictadura".



EL TERROR DE LA CRISIS



En declaraciones a periodistas, el líder opositor reiteró su llamado a la movilización internacional contra la "dictadura" de Maduro, que asegura que "se parece mucho más a Siria que a Cuba", al mencionar los cifras de inflación y el acceso restringido a medicamentos debido a la crisis.



Venezuela reporta "cerca de 10.000 % de inflación y en febrero nos podemos quedar sin vacunas para nuestros niños. Es una tragedia", añadió.



"Se ha determinado poner fin al sufrimiento de los venezolanos, poner fin al terrorismo que supone el flujo migratorio, de la separación, el terror que causa no saber si mañana vas a comer. Eso es una forma de terror que ha infundido la dictadura venezolana en su población", expresó Guaidó al resaltar el apoyo recibido de los Gobiernos de EE.UU. y Colombia.



La oposición venezolana asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.



TERRORISTAS EN VENEZUELA



Al inaugurar la Conferencia contra el Terrorismo, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que en Venezuela hay células del grupo chií libanés Hizbulá "con la anuencia y la connivencia de la dictadura de Nicolás Maduro" y que también se refugian en ese país miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las disidencias de las FARC.



Al respecto, Guaidó apoyó lo expresado por Duque al señalar que Venezuela vive una "terrible dictadura", con la presencia de grupos terroristas, "con células de Hizbulá (...) también con el ELN, también con las disidencias de las FARC".



"Pero estamos determinados con Colombia y EE.UU. en esta lucha" contra el terrorismo, dijo el presidente del Parlamento venezolano al destacar "el compromiso" del secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, presente en la cita en Bogotá, y "la determinación y firmeza" de Duque para enfrentar a los grupos ilegales.