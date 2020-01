Miles de manifestantes en París contra la reproducción asistida sin padre

EFE

París, Francia

Miles de personas se manifestaron este domingo en París contra un proyecto de ley del Gobierno, y en particular contra las disposiciones para ampliar el derecho a la reproducción asistida a las parejas de lesbianas y mujeres solas, criticadas por plantear modelos de familia sin padre.



El gabinete Ocurrence que trabaja para varios medios de comunicación calculó que fueron 26.000 los que desfilaron en una tarde fría pero soleada, entre las plazas de la Resistencia y de la Ópera de la capital francesa.



Eso significa prácticamente una tercera parte de los 74.500 que Ocurrence había contado en una marcha previa organizada con los mismos objetivos el 6 de octubre pasado.



El principal es la retirada del proyecto de ley de bioética que se está tramitando en el Parlamento, que va a ser debatido en el pleno del Senado a partir del próximo martes, y que contiene varios puntos que han suscitado polémica.



Sobre todo el reembolso al 100 % por la Seguridad Social de los gastos de reproducción asistida ahora también para parejas de lesbianas y mujeres solas, y sin necesidad de que haya un diagnóstico de infertilidad.



Eso es lo que prevé el texto promovido por el Ejecutivo del presidente francés, Emmanuel Macron, adoptado en primera lectura en la Asamblea Nacional el pasado mes de octubre.



La semana pasada fue modificado en parte durante la fase de tramitación en comisión en el Senado para condicionar ese reembolso a la existencia de razones médicas o patológicas, como en la actualidad, y solo hasta los 43 años de la mujer beneficiaria.



El partido conservador Los Republicanos es mayoritario en la cámara alta, pero al final quien tiene la última palabra es la Asamblea Nacional, controlada por el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, que está en favor de conceder los mismos derechos a las lesbianas que a las parejas heterosexuales.



El Gobierno ha calculado que ampliar esos derechos supondría unas 3.000 demandas anuales suplementarias con un costo de entre 10 y 15 millones de euros.



En la manifestación se escucharon sobre todo gritos de "Macron, no queremos tu ley". También se vieron otros lemas como "Libertad, igualdad, paternidad"; "Contra la reproducción asistida sin padre"; "Todos nacidos de un padre y de una madre"; o "Contra la mercantilización de la procreación".



Un colectivo bautizado "Caminemos hijos" formado por una veintena de asociaciones entre las que destaca La Manif pour tous -que lideró la protesta para intentar evitar, sin éxito, la legalización del matrimonio homosexual en Francia en 2013- estuvo al frente de este desfile.



Además de criticar la extensión de derechos en procreación asistida para las parejas de lesbianas y las mujeres solas, esas asociaciones pretenden que eso constituye un primer paso para legalizar los vientres de alquiler en Francia.



Una legalización a la que se opone Macron y su Gobierno, que han repetido desde el principio que no la aceptarán.