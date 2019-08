Más calentamiento, menos agua y extinción dejarán incendios en la Amazonía

EFE/Claudia Polanco Yermanos

Bogotá, Colombia

Los incendios que hoy devastan buena parte de la Amazonía en Brasil y Bolivia tendrán graves consecuencias para el planeta, como el incremento del calentamiento global, la pérdida de agua y la extinción de especies, alertó a Efe la directora del Jardín Botánico de Bogotá, Laura Mantilla.

Para la experta, ningún país está a salvo de las repercusiones medioambientales que tendrán las llamas en el denominado "pulmón del mundo".



"Como consecuencia, se verá un calentamiento más contundente, climas más extremos por las pérdidas de los bosques", dijo.



La importancia de la Amazonía consiste en que alberga una megabiodiversidad de flora, fauna y cultura incomparable.



Por ende, se trata de un ecosistema estratégico para el mundo en aspectos como la lucha contra el calentamiento global, ya que allí se captura grandes proporciones de dióxido de carbono, que evita la concentración de gases de efecto invernadero, los causantes del cambio climático.



De este modo, se puede decir que el Amazonas ayuda a regular el ambiente, el clima, la humedad y los vientos en el planeta.



Por ello, "si de repente con un incendio todo eso desaparece, estos servicios también desaparecerán no solo para Brasil sino para todo el mundo", aclaró la especialista.



En el caso específico de Colombia, otra lamentable consecuencia de los incendios será el trastorno en el ciclo del agua.



Al respecto, Mantilla precisó que "la pérdida del bosque amazónico afecta directamente a los Andes colombianos, ya que el agua del país, en parte, es gracias al Amazonas, por lo que si allá se incendian los bosques o si se secan, esto lesiona el clima".



De acuerdo con la ONG Gaia Amazonas, la Amazonía colombiana alberga el grueso de la diversidad cultural del país, ya que está constituida por seis de sus 32 departamentos.



De este modo, Putumayo, Caquetá, Amazonas, Vaupés, Guaviare y Guainía suman 50 millones de hectáreas, es decir el 44 % del territorio nacional.



En términos de biodiversidad, el Amazonas colombiano es la zona más inexplorada del país.



Sin embargo, a la fecha se han documentado más de 190 especies de reptiles; más de 7.000 especies de plantas, de las cuales 1.600 son fuente medicinal y alimenticia; unas 158 especies de anfibios y más de 200 especies de mamíferos como pumas, dantas y manatíes de río.



Una tercera consecuencia de los incendios es que, a pesar de que la naturaleza es resiliente, habrá flora y fauna de la Amazonía que se extingan porque su hábitat es exclusivamente de esa parte del orbe.



"No se dará abasto para recuperar los daños del Amazonas porque los daños de lo que hoy está sucediendo son irreversibles y podrían demorarse 200, 300, 500 años o más para recuperar un ecosistema como este", comentó.



Además, Mantilla ahondó que "al hablar de bosque maduro, hay que saber que existen árboles milenarios y para que se recuperen, si es que lo hacen, pasarán otros miles de años".



Por todo lo anterior, la directora del Jardín Botánico de Bogotá, el más grande de Colombia, consideró fundamental que la gente entienda que "sería fatal para la humanidad" que la Amazonía desapareciera.



"Sin la Amazonía tendremos modificaciones drásticas en el clima, más allá del cambio climático. El Amazonas es, de alguna manera, el responsable de traer lluvia a la región circundante y con la deforestación en la Amazonía se podrían reducir considerablemente las precipitaciones en partes no forestadas del sur de Brasil", alertó.



Asimismo, aseveró que "sin la Amazonía se liberarían enormes cantidades de gases de efecto invernadero que calientan el planeta y al no haber un bosque que capture las emisiones de dióxido de carbono estas se aumentarán tanto que el mundo entero se verá afectado. En resumidas cuentas, tendríamos una peor calidad del aire".