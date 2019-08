Revelan contacto entre Washington y Cabello

AP

Bogotá

Estados Unidos ha iniciado comunicaciones secretas con el líder socialista Diosdado Cabello mientras funcionarios cercanos al presidente Nicolás Maduro intentan obtener garantías de que no sufrirán represalias si ceden a las crecientes demandas para que deje el poder, dijo un alto funcionario gubernamental a The Associated Press.

Cabello, considerado el hombre más poderoso de Venezuela después de Maduro, se reunió el mes pasado en Caracas con una persona que está en contacto cercano con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump, señaló el funcionario. Se está organizando una segunda reunión, pero aún no se ha llevado a cabo.

La AP no está revelando el nombre del intermediario ni los detalles sobre el encuentro con Cabello por temores a que esa persona pudiera sufrir represalias. El funcionario estadounidense habló a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a declarar sobre los contactos, que aún son preliminares.

Mucho poder

Cabello ejerce mucho poder dentro de Venezuela, y su influencia en el gobierno y en las fuerzas de seguridad ha aumentado a medida que el poder de Maduro se ha debilitado. Pero las autoridades estadounidenses también han acusado a Cabello de estar detrás de enormes actos de corrupción, narcotráfico e incluso amenazas de muerte hacia un senador estadounidense en funciones.

Jornada solidaria

En tanto, la Asociación Civil Venezolanos en Ecuador” brindó el sábado asistencia legal y social a cientos de sus compatriotas que residen en Quito, en una “Mega-jornada solidaria” que piensa replicar próximamente. Así lo señaló a Efe Daniel Regalado, dirigente de ese colectivo, quien destacó la gran afluencia de venezolanos en situación de vulnerabilidad al encuentro, que tuvo lugar en una unidad educativa del sur de la capital ecuatoriana.