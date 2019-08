Vicepresidente de Parlamento venezolano lleva 100 días preso e "incomunicado"

EFE

Caracas, Venezuela

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, Édgar Zambrano, cumplió este viernes 100 días en prisión y sus compañeros de la oposición denunciaron que el político ha recibido malos tratos y lo han mantenido incomunicado.

"Duerme en el suelo, está incomunicado, con luz artificial. A lo mejor, de vez en cuando, lo dejan caminar cuatro metros (...) No ha podido ver a los otros recluidos", denunció en rueda de prensa el diputado Henry Ramos, secretario de la formación Acción Democrática (AD), en la que milita Zambrano.



Ramos aseguró además que han sorteado algunas dificultades para hacerle llegar alimentos a su celda.



"Hay que darle comida a quienes lo custodian (...) porque si no les das comida a todos los demás no le pasan la comida a él. Son unos malditos, de verdad, son unos malditos", remarcó.



El también expresidente del Parlamento acusó al Gobierno por las vejaciones contra Zambrano, un "preso político" que no cometió ningún delito, salvo exigir el "cese de la usurpación" del gobernante Nicolás Maduro, a quien la oposición y numerosos países consideran ilegítimo.



Por su parte, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, señaló ante periodistas que Zambrano ha sido víctima de "100 días de persecución".



"Esta es la persecución al Parlamento, a un grupo de diputados (...) que resisten en nombre de Venezuela", expresó el líder opositor en una escueta declaración.



El vicepresidente del Parlamento fue detenido en mayo junto a sus colaboradores luego de ser acusado de apoyar el fallido levantamiento militar que lideró Guaidó, el pasado 30 de abril, y que el Ejecutivo de Maduro controló en pocas horas y sin bajas.



Además, Zambrano inició una huelga de hambre el mes pasado, durante al menos una semana, para denunciar su situación.