Muertes de migrantes en América suben un 33 %, con gran alza de venezolanos

EFE

Ginebra, Suiza

Un total de 514 personas fallecieron en lo que va de año en América intentando emigrar a otros países, un aumento del 33 % respecto al mismo periodo de 2018 en el que destacó una importante subida en las muertes de venezolanos (89), informó hoy la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Los fallecidos procedentes de Venezuela ya constituyen la nacionalidad más numerosa de estas víctimas, seguida de Haití (59), Guatemala (55) y Honduras (42), según los datos que diariamente se actualizan en el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM (aunque se desconoce la nacionalidad precisa de 178 fallecidos en América).



El proyecto de la OIM, iniciado en 2014, nunca había superado la barrera del medio millar de víctimas tan pronto en un año, explicó hoy el portavoz de la organización Joel Millman en rueda de prensa: en 2017 y 2018 no lo hizo hasta el mes de octubre, y en 2014 ni siquiera a final de año se alcanzó esa cifra.



De los fallecidos hasta el 14 de agosto de 2019 en el continente, al menos 67 eran mujeres y 40 niños, y casi la mitad de las víctimas (247) se reportaron en la frontera entre Estados Unidos y México), frente a 151 en el Caribe, 80 en Centroamérica y 30 en América del Sur.



En cuanto a causas de los fallecimientos, la principal fue ahogamiento en mares o ríos (259 muertes), seguida de accidentes de tráfico (65).



Otros factores como accidentes de tren, deshidratación, crímenes, homicidios y enfermedades provocaron alrededor de una veintena de muertes en cada uno de los cuatro casos, según los datos facilitados por la OIM.



Millman aclaró que estas estadísticas no incluyen las once muertes bajo custodia que se produjeron en lo que va de año en centros de detención de Estados Unidos y México, ya que algunos de los fallecidos en estas circunstancias no entraban dentro de su estadística de migrantes al llevar largo tiempo detenidos.



Muchos de los venezolanos fallecidos en lo que va de año fueron víctimas de naufragios en aguas del Caribe.



En abril y mayo 67 venezolanos desaparecieron en dos naufragios de sendos botes que intentaban llegar a Trinidad y Tobago, el país caribeño más próximo a las costas de Venezuela.



En junio se perdió la posta de otros 21 migrantes venezolanos al hundirse el bote que intentaba llevarlos a la isla holandesa de Curazao, frente al estado venezolano de Falcón, de donde había partido la embarcación.



No hay cifras completas sobre cuántos venezolanos intentan emigrar desde su país a través de estos canales irregulares en el Caribe, aunque se calcula que en esa región viven más de 100.000 de los cuatro millones de ciudadanos de Venezuela que han dejado su país desde 2014 a consecuencia de la crisis política y económica.