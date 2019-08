OEA aboga por que elecciones en Guatemala sean ejemplo de civismo y democracia

EFE

Guatemala

El jefe de la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), el expresidente de Costa Rica Luis Guillermo Solís, abogó por que los comicios presidenciales de este domingo en Guatemala sean un ejemplo de civismo y democracia.

"Queremos un proceso que no se vea empañado por la violencia. En la primera fase, esperemos que no se repita. Eso no es bueno ni para el proceso electoral ni para el país, y tampoco es bueno para la región. Guatemala puede darnos hoy un ejemplo de civismo, de amor a la democracia", proclamó.

El exmandatario costarricense hizo así referencia a los disturbios y conflictos registrados el pasado 16 de junio, durante los comicios generales, que han obligado al Tribunal Supremo Electoral a repetir la votación este domingo en cuatro municipios, mientras que en otro su suspendió por falta de garantías y de seguridad.

Al concluir el acto oficial de inauguración del Tribunal Supremo Electoral, el exmandatario costarricense hizo un llamamiento al pueblo de Guatemala para que salga "masivamente" a las urnas a expresar su "voluntad soberana de manera libre" y con "entusiasmo".

También exhortó a los fiscales de los partidos políticos a cuidar el voto y mostró su deseo de que este nuevo proceso electoral sirva para aprender sobre algunos puntos, como la "judicialización de la política", la financiación electoral o el voto en el exterior.

Más de 8 millones de guatemaltecos, incluidos los radicados en Estados Unidos, están llamados a las urnas este domingo para elegir a su futuro presidente y enfrente tendrán dos opciones: la ex primera dama socialdemócrata Sandra Torres y el centroderechista y exdirector del Sistema Penitenciario Alejandro Giammattei.

Las últimas encuestas vaticinaban la victoria del candidato de Vamos, que se convertiría en el noveno presidente de la era democrática, que se instauró en Guatemala en 1986 con la llegada al poder del democratacristiano Vinicio Cerezo tras varias décadas de regímenes militares que se sucedieron en el poder mediante golpes de Estado y fraudes electorales.

La ex primera dama Torres, una política que afronta este domingo su cita más trascendental en sus 63 años de vida al llegar por segunda vez a un balotaje, se ha abanderado de los programas sociales apelando a los valores conservadores de la sociedad y prometiendo volver a sacar al Ejército a las calles para reducir la violencia.

En frente, Gimmattei, que llega por primera vez a una segunda vuelta tras más de una década intentándolo. Este empresario y médico ha jurado con un discurso duro prosperidad y seguridad, restaurando la pena de muerte, poniendo a trabajar a los presos y prohibiéndoles las visitas conyugales para "que se arreglen entre ellos".