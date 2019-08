Wanda Vázquez, la gobernadora de Puerto Rico por una carambola

EFE

Wanda Vázquez, la nueva gobernadora de Puerto Rico, asumió este miércoles el cargo por una curiosa carambola política y pese a haber asegurado que no tenía interés en hacerlo, luego de que por mandato de la Constitución no haya nadie más en la linea de sucesión al primer cargo ejecutivo de la isla.

La hasta ahora secretaria de Justicia será la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico después de Sila Calderón (2001-2005), tras la decisión del Tribunal Supremo de declarar inconstitucional la reciente juramentación del abogado Pedro Pierluisi tras un escándalo que llevó a la renuncia del antiguo mandatario, Ricardo Rosselló.



Por mandato constitucional ante la vacante de gobernador, debe asumir el puesto el jefe de la Secretaría de Estado -que ahora mismo también está sin responsable tras la asunción de Pierluisi- y después el secretario de Justicia.



Pierluisi juró como gobernador el pasado viernes, pero el Senado presentó una demanda ante el Tribunal Supremo para que declarara ilegal la juramentación, ya que este solo había sido aprobado por la Cámara de Representantes y no la Cámara Alta.



Hoy el alto tribunal consideró inconstitucional la jura por no tener el respaldo de las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y dio vía libre para que la hasta hoy secretaria Vázquez asumirá el cargo.



Vázquez nació en 1960 en San Juan y comenzó sus estudios primarios en las escuelas Ramón Marín y Margarita Janer, ambas del sistema público, en Guaynabo, municipio colindante a la capital.



Tras graduarse de la escuela superior, Vázquez ingresó en la Universidad de Puerto Rico -campus de Río Piedras (San Juan)- y estudió Derecho, carrera que completó en la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana de San Juan.



Uno de sus primeros trabajos en la década de los años 80 fue en el Departamento de Vivienda de Puerto Rico, donde estaba asignada a la división legal.



Un tiempo después trabajó como fiscal de distrito para el Departamento de Justicia de Puerto Rico durante 20 años, en Bayamón, en el norte de la isla.



Vázquez es especialista en casos de violencia machista.



Por ello, en la Administración del exgobernador de Puerto Rico Luis Fortuño (2009-2013) fue designada como Procuradora de las Mujeres.



En enero de 2017 el entonces gobernador puertorriqueño, Ricardo Rosselló, responsable de la reciente crisis política que vive la isla tras renunciar por su participación en un polémico chat en el que se burlaba de rostros conocidos de Puerto Rico, la nominó como secretaria de Justicia.



Fue confirmada y juró el puesto el 18 de enero de 2017.



Cuando Rosselló tuvo que ausentarse de la isla y en ausencia del exsecretario de Estado Luis Rivera, Vázquez fue la encargada de asumir interinamente el puesto de gobernadora.



A comienzos de noviembre de 2018 fue investigada por la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) por presuntas violaciones éticas al intervenir en el caso del robo en el domicilio de una de sus hijas el año anterior. A finales de ese mes cedió temporalmente sus responsabilidades a la jefa de fiscales, Olga Castellón.



El 7 de diciembre fue restituida en el cargo tras prestar declaración y no ser acusada.



El pasado 26 de julio más sombras de duda recayeron sobre supasado como secretaria de Justicia: el blog En Blanco y Negro -que forma parte del diario digital Noticel- volvió a mostrar presuntas pruebas de actos de corrupción contra la ahora exsecretaria y revelaba una trama para supuestamente beneficiar a personas relacionadas con La Fortaleza, sede del ejecutivo de la isla.



Además, se señalaba que Vázquez no investigó la desaparición de once millones de dólares de la Junta de Farmacia.



Antes de asumir hoy el poder ya ha hecho saber en dos ocasiones que accedería al cargo solo en caso de necesidad y que no tenía especial interés en el puesto.