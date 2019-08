Epstein, acusado de abuso sexual, quería "sembrar la raza humana" con su ADN

EFE

Washington

El millonario estadounidense Jeffrey Epstein, acusado de abusos sexuales, quería "sembrar la raza humana" con sus genes embarazando a 20 mujeres por vez en su rancho de Nuevo México, según un artículo que publica este jueves el diario The New York Times.



Epstein, de 66 años y quien fuera condenado en 2008 en Florida (EE.UU.) por abuso de una menor de edad, está ahora detenido en Nueva York a la espera del juicio, acusado por crímenes similares.



"A lo largo de los años, Epstein habló con científicos y otras personas acerca de su plan, según cuatro individuos que lo conocen, aunque no hay evidencias de que algo se hiciera realidad", indicó el diario.



"La visión de Epstein reflejó su larga fascinación con lo que se conoce como 'transhumanismo': la ciencia de mejorar la población humana mediante tecnologías como la ingeniería genética y la inteligencia artificial", según el Times.



Los abogados que defienden a Epstein no respondieron a la solicitud de comentarios hechas por el diario.



Entre los científicos prominentes que se vincularon con Epstein se cuenta George Church, un ingeniero molecular "que ha trabajado para identificar los genes que podrían se alterados para crear humanos superiores".



"El atractivo para algunos científicos fue la fortuna de Epstein. (El magnate) les ofreció financiación para sus proyectos favoritos", agregó.



"Algunos de los científicos han dicho que la perspectiva de financiación los cegó a las graves transgresiones sexuales (de Epstein) e incluso los llevó a dar crédito a algunas de las especulaciones medio crudas de Epstein", señaló el reporte.



El artículo del Times describió veladas en las cuales Epstein discutió con diferentes científicos sobre proyectos aventurados.



En una sesión en Harvard "Epstein criticó los esfuerzos para reducir el hambre y dar asistencia médica a los pobres porque incrementarían el riesgo de superpoblación", según dijo al diario el psicólogo cognitivo de Harvard, Steven Pinker.



En múltiples ocasiones desde comienzos de la década de 2000, Epstein habló con científicos y empresarios "acerca de sus ambiciones para usar su rancho en Nuevo México como base donde se inseminaría a mujeres con su esperma y darían a luz sus bebés, según dos científicos premiados".



De acuerdo al escritor y experto en realidad virtual Jaron Lanier, durante una cena en la mansión de Epstein en Manhattan, él habló con un científico que le dijo que la meta del millonario era embarazar 20 mujeres por vez en su Rancho Zorro, en Nuevo México.