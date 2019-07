Un niño de 3 años, ileso tras una caída de cinco pisos en China

Un niño de tres años salió ileso tras una caída desde un quinto piso en China, gracias a los vecinos, que amortiguaron su descenso con una manta, según un medio estatal.

En un video del incidente, que ocurrió el lunes en la localidad de Chongqing (suroeste), se ve al niño suspendido desde un balcón, al que se agarraba. Segundos después, se suelta y cae sobre una gran manta blanca que sostienen varias personas.

"Levanté la vista y vi a un niño que estaba colgando. Mi primera reacción fue encontrar algo algo para atraparlo", explicó Zhu Yanhui, una trabajadora de la empresa inmobiliaria encargada del barrio residencial.

"Con otras personas, extendí una manta, vigilando al niño. Miraba la manta y me preguntaba cómo podríamos atrapar [al niño] de forma segura", indicó a la televisión pública CCTV Zhu.

El niño estaba solo en casa cuando se produjo el incidente, pues su abuela había salido a hacer la compra, dijo la policía.

El pequeño no resultó herido, según la cadena de televisión.

Never leave your child home alone! Toddler who climbed out of high-rise building balcony was luckily caught by neighbors with a blanket pic.twitter.com/IPvUlKz1km