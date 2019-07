Secretaria de Justicia de Puerto Rico dice no quiere ser gobernadora tras renuncia Rosselló

La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, dijo que no quiere ser la próxima gobernadora, tras la renuncia de Ricardo Rosselló.

Vázquez, quien sería la sucesora de Rosselló, tuiteó este mediodía que espera que el gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario/a de Estado antes del 2 de agosto.

Agencias indican que Vázquez no investigó un presunto tráfico de influencias y presiones que al parecer ejercían unos asesores de La Fortaleza para agilizar la concesión de licencias a centros de dispensación y cultivo de cannabis.

Asimismo, explican no investigó la supuesta desaparición de once millones de dólares en la Junta de Farmacia.

Más de una docena de funcionarios renunciaron desde que se filtró un chat de Telegram en el que utilizan términos sexistas, homofobos e insensibles tras el paso del huracán María.

Hace semanas renunció el jefe de despacho y confidente de Rosselló, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Estado Luis Rivera Marín, y el exjefe financiero Christian Sobrino.

Me reitero, no tengo interés en ocupar el puesto de Gobernadora. Es un dictamen Constitucional. Espero que el señor Gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de Secretario/a de Estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado.