Rosselló desmiente a socio y niega que recibió dinero de Parlamento de P.Rico

EFE

San Juan

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, negó este sábado haber recibido dinero del Legislativo de la isla, luego de que un antiguo socio suyo revelara a un medio local que el mandatario le confesó que era remunerado por "no hacer nada" y solo contactar al ente con su padre, el exgobernador Pedro Rosselló.

El mandatario respondió así a su antiguo asociado Yosem Companys, quien en una entrevista con NotiCel reveló anécdotas íntimas de su relación con el hoy jefe del Ejecutivo, incluida la confesión del gobernador de que cobró del Parlamento.

"Es realmente lamentable y decepcionante que una persona a quien consideré mi amigo realice este tipo de comentarios malintencionados y mendaces. Desconozco su intención y me pregunto qué hay tras semejantes falsedades", señaló Rosselló en un boletín en momentos en los que enfrenta una crisis política derivada de su participación en un polémico chat que ha generado protestas a favor de su dimisión.

"Quiero ser bien claro. Es totalmente falso que haya tenido contrato alguno con la Legislatura o cualquier otro cuerpo del Gobierno en el pasado, como se alega en esa historia", aclara el gobernador.

El jefe del Ejecutivo indicó que, además, es "totalmente falso que tenga una cuenta bancaria 'sospechosa' como se titula de forma mendaz la historia" y dijo que evalúa seriamente "tomar las medidas legales pertinentes -pagado con fondos privados- para atender este tipo de comentarios difamatorios".

"Lamento que el medio que publica esta historia falsa -el periódico en internet Noticel- no haya solicitado reacción previo a su publicación. Por ahora, son las únicas expresiones que haré al respecto", concluye.

En la entrevista que Companys concede al medio puertorriqueño habla de cómo ambos abordaron la puesta en marcha de una empresa de tecnología en Silicon Valley (California, EE.UU.), y la financiación del proyecto.

"Ricky -Ricardo Rosselló- me dijo que él tenía todo el dinero que necesitamos. Le pregunté si el dinero era de su familia", dice Companys en la entrevista.

"Él me dijo 'yo tengo un millón en una de mis cuentas de banco', -a lo que preguntó- ¿de dónde? Me dijo 'no digas nada, pero básicamente a mí me pagan como 100.000 o 200.000 dólares como asesor en la Legislatura y yo no tengo que hacer nada, lo único que tengo que hacer es que cuando ellos quieran contactar a papi -el antiguo gobernador Pedro Rosselló-, yo les doy acceso", indicó Companys.

El exsocio le preguntó a Rosselló si le parecía ético, a lo que le respondió: "Yo estoy en nómina... así son las cosas que funcionan en Puerto Rico".

La citada conversación ocurrió entre 2006 y 2007, de acuerdo con Noticel, cuando comenzaban el negocio.

Según Companys, la cantidad que mencionó Rosselló era anual y el arreglo incluía pagarle viajes.

Companys, según relato del medio, no estaba cobrando nada por su participación en el negocio, sino que era socio pasivo compartiendo contactos e ideas con Rosselló.

Asumió que Rosselló estaba financiando el proyecto con ahorros, aunque eso después resultó no ser del todo cierto, ya que el ahora gobernador le dijo que no podía gastarlo todo y que tenía que hacerlo poco a poco.

Sobre "estar en nómina", Compays no lo presionó por más información, porque Rosselló no "quería hablar si le levantaban el tema de la política en Puerto Rico".

"Él tenía estos comportamientos que han ido empeorando por razón de que su poder e influencia han subido, pero siempre estuvo ahí, nadie le paró el' caballito'", indicó Compays, tras subrayar que "desafortunadamente, a medida que Ricky se hizo más viejo, no se hizo más sabio".

Puerto Rico vive sumido en una crisis institucional desde que el pasado sábado se filtrara la participación en un chat de Rosselló y miembros del Ejecutivo de la isla, en el que se insulta y ridiculiza a artistas, mujeres, miembros de la comunidad LGBT y políticos.