Trump ataca a May tras las filtraciones de cables diplomáticos que lo cuestionan

AFP

Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a criticar este lunes la gestión del Brexit de la primera ministra británica Theresa May, afirmando que era responsable del "desastre" actual y celebrando su partida, en un momento de tensión diplomática entre ambos países.

"Soy muy crítico de la forma en la que el Reino Unido y la primera ministra Theresa May manejaron el Brexit", dijo Trump.

El presidente estadounidense afirmó que le dijo a May cómo actuar, pero que ella había decidido tomar otro camino.

"Qué desastre crearon ella y sus representantes", sentenció Trump en un tuit en el que también anunció que no tendrá más contacto con el embajador británico en Washington, tras la filtración de cables en los que el diplomático calificaba a su gobierno de "inepto".

"Yo no conozco al embajador, pero él no es querido ni bien visto en Estados Unidos. Ya no tendremos contactos con él", dijo Trump, dos días después de la publicación en la prensa de comentarios del embajador británico en Washington, Kim Darroch.

May calificó las filtraciones como "totalmente inaceptables" y afirmó tener "una confianza completa" en Darroch, que llegó a Washington en enero de 2016, antes de la victoria de Trump en las presidenciales.