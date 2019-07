El agua, el gran desafío que tiene la humanidad y sobre todo América Latina

EFE

Puebla (México)

Conservar y usar inteligentemente el agua es el gran desafío que tiene el mundo en general y especialmente América Latina, consideró este martes el español Francisco de Paula Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua.

En el arranque de la Smart City Expo Latam Congress 2019 en Puebla, una cumbre latinoamericana de ciudades inteligentes, organizada por Fira Barcelona México, Lombardo recordó que siete de los grandes riesgos que tiene actualmente la humanidad tienen que ver con el agua.



Entre ellos están las gran inundaciones y sequías además de que una de cada cuatro ciudades en el mundo sufren ya de estrés hídrico.



En entrevista con Efe, Lombardo aseguró que la "emergencia climática" tiene entre sus principales vectores los asuntos relacionados con el agua, y por ello la humanidad ha de encontrar "respuestas de forma urgente".



"Probablemente seamos la última generación que tenemos la capacidad de hacerlo", añadió.



El especialista dijo que América Latina vive un fenómeno de grandes aglomeraciones urbanas y sufre las consecuencia de la crisis climática por lo que es necesario colocar el tema del agua en un lugar central de la agenda política.



Lombardo, coautor del "Libro Blanco de la Economía del Agua", recordó que hace unos meses Ciudad del Cabo en Sudáfrica sufrió una situación de desabastecimiento extrema y señaló que la máxima autoridad del agua en Lima, capital de Perú, "ha explicado que la ciudad puede vivir una situación de dificultad real de abastecimiento en los próximos meses".



Destacó que las grandes urbes como Ciudad de México, Sao Paulo, Lima y Buenos Aires tienen problemas que resolver tanto en temas de abastecimiento como en saneamiento.



Y agregó que la mayoría de personas no son conscientes del uso del agua.



"Abrimos el grifo y no sabemos ni conocemos todos los esfuerzos económico que hay detrás. Para 2050 seremos 10.000 millones de habitantes y las condiciones de acceso al agua serán muchos más complicadas", finalizó Lombardo.



Por su parte, José Carlos Díez, director del Foro de la Economía el Agua y parte del consejo asesor para América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, señaló el gran reto no está en el acceso al agua en la región sino en el saneamiento y en el reciclaje del agua, y también en cómo esta se usa de manera más inteligente.



"El cambio climático ya es un hecho y hay que hacer un diagnostico realista y un plan de políticas públicas urgente porque hay que actuar rápidamente", apuntó.



Explicó que precisamente el cambio climático es el que ha acelerado la escasez de agua.



Problema que ha provocado crisis agrícolas, por ejemplo, en Centroamérica y que provoca grandes movimientos migratorios, que a su vez generan conflictos entre países como el reciente entre México y Estados Unidos, "todo está relacionado".



El Foro de la Economía del Agua, que se lleva a cabo dentro del Smart City Expo Latam Congress 2019, tiene como temas el acceso, gestión y preservación del recurso hídrico en Latinoamérica.



La cumbre latinoamericana de ciudades inteligentes, la Smart City Expo Latam Congress 2019, fue inaugurada este día en la ciudad mexicana de Puebla donde se desarrollará hasta el 4 de julio.



La reunión es la plataforma y el punto de encuentro y debate entre los principales actores de cambio, innovación, transformación y colaboración de ciudades latinoamericanas que reúne a los principales actores de transformación urbana.



El evento contará con ponentes y oradores de toda Latinoamérica y delegaciones de distintos países entre los que estarán Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Perú y Venezuela.