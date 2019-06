La televisión en español de Estados Unidos prueba con la política como alternativa al narco

Alicia Civita

EFE

Miami

La televisión en español de Estados Unidos está probando las series con un fuerte contenido político como una alternativa a las narconovelas con producciones como "Preso número uno" y nuevas versiones de las grandes telenovelas del siglo XX, como "La usurpadora", en la que la villana es la primera dama.

La razón, según dijeron a Efe productores, guionistas y actores, no es que el público esté saturado de producciones centradas en el narcotráfico, sino expandir lo que coinciden en definir como un nuevo género inspirado en la realidad.



"El éxito que siguen teniendo 'El señor de los cielos', 'Narcos' y otras confirma que no hay una erosión del interés en el narcotráfico", aseguró Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios.



"Pero como creadores queremos abrir nuevas vías. Hemos venido desarrollando el tema político y como es la realidad en las cárceles, el tráfico de personas", explicó Santana, quien es responsable de todas las producciones de la cadena en Estados Unidos y a nivel internacional.



Telemundo se prepara para estrenar este julio su primera serie enfocada principalmente en la política.



Se trata de "Preso número uno", protagonizada por el actor mexicano Erik Hayser, quien interpreta a un hombre humilde que llega a la Presidencia y no se deja corromper, por lo que sufre los embates de sus enemigos y termina en la cárcel.



Actualmente, transmite la segunda temporada de la icónica "La reina del sur", en la que el tema del narcotráfico se toca tangencialmente y se enfoca en la relación entre la política y el crimen organizado y cómo funciona el poder en las sombras.



Su protagonista, Kate del Castillo, contó a Efe que su serie "Ingobernable", en la que encarna una primera dama acusada de matar a su marido el presidente, fue cancelada.



Sobre las razones se limitó a decir: "Hay cosas en las que se mete la política y no vale la pena ni hablar".



Aun así no tiene miedo de sufrir represalias. "Mientras la política siga estando tan mal como está, son realidades en nuestros países y está bien. Hay que denunciarlos", manifestó.



El actor Mark Tacher encarna en "La reina del sur 2" a Alejandro Alcalá, un hombre homosexual que le arma la candidatura presidencial a Epifanio Vargas (Humberto Zurita), al que saca de la cárcel donde está condenado por narcotráfico.



"Me inspiré principalmente en (Henry) Kissinger y su función en la era de (el presidente estadounidense Richard) Nixon", explicó Tacher. "También en Dick Cheney después de ver la película 'Vice' (2018). Me parece interesantísimo poder desarrollar un papel que enseñe el poder detrás del poder".



La forma en la que el poder se ejerce para bien y para mal será enseñado en "La usurpadora", la nueva versión de la exitosa telenovela de Televisa que en 1998 comenzó a poner a villanas como protagonistas.



"La usurpadora" forma parte de un proyecto que el gigante mexicano de la televisión ha bautizado como "Fábrica de sueños".



Se trata de una antología de versiones actualizadas, muchas con un gran toque de "thriller", de 25 capítulos de 15 telenovelas exitosísimas entre las que además de "La usurpadora", están "Cuna de lobos", "Rubí", "Los ricos también lloran" y "Corazón salvaje".



"Usando el esqueleto de la historia de amor de las telenovelas y otros elementos que crean tensión, estamos anclándolas en realidades que hacen diferencia en la vida de la gente", dijo a Efe el guionista Leonardo Padrón, quien desarrolla el guión de "Rubí".



Para la actriz Paola Núñez, quien encarna a una agente de la DEA obsesionada con una venganza en "La reina del sur 2", "la televisión de cada país es el reflejo de lo que estamos viviendo".



"Obviamente queremos entretener, pero crear conciencia y empatía con la gente, mientras le cuentas lo que está pasando", dice.



El fenómeno del "thriller" en la televisión en español está llegando a Estados Unidos, pero ya había sido explorado antes, con menor presupuesto y un alto componente policial, por la televisión suramericana con series como "Epitafios" (2004) en Argentina.



Ahora las producciones en el Cono Sur se están expandiendo hacia temas como la inmigración y los movimientos sobre la igualdad de las mujeres, "que están en el centro de la discusión, particularmente en Chile, y son muy necesarios", reveló el actor chileno Tiago Correa.



Correa protagoniza la serie "Helga y Flora", sobre el abuso sexual en la Patagonia chilena de mediados de siglo.



Al final, "el que manda es el contenido. Si hay buen contenido las producciones van a funcionar porque la gente se las va a recomendar a los amigos, más allá de la plataforma o el canal en el que esté", aseguró Correa.