Aeropuerto de Newark, cerca a Nueva York, cierra una hora por una emergencia

EFE

Nueva York

El aeropuerto internacional de Newark, en el estado de Nueva Jersey y muy cercano a Nueva York, cerró este sábado al tráfico aéreo durante una hora debido a un aterrizaje de emergencia, lo que provocó retrasos, informó el aeródromo y medios locales.



El aeropuerto interrumpió el tráfico aéreo a las 8.45 hora local (12.45 GMT) debido a una "emergencia", según su página web oficial, que no ofreció más detalles.



El canal de televisión local CBS New York indicó que un avión con destino a Houston que había despegado a las 8.30 del cercano aeropuerto de LaGuardia, en Nueva York, sufrió un problema mecánico y fue derivado a Newark.



Durante el aterrizaje de emergencia, en el que no hubo heridos aunque algunas personas sufrieron lesiones menores, explotó una de las ruedas del aparato.



Además, el avión sufrió varios daños estructurales, lo que obligó a las autoridades aeroportuarias a cerrar la pista y suspender la actividad temporalmente.



A las 9.36 hora local, el aeropuerto anunció su reapertura aunque advirtió de que varios vuelos se han visto afectados y sufrirán retrasos, por lo que recomendó a los pasajeros consultar los horarios.



El pasado 22 de enero el mismo aeródromo suspendió durante unos 30 minutos el tráfico aéreo tras la detección de un dron que volaba a gran altura unos 22 kilómetros de distancia de la zona.



La Administración Federal de Aviación (FAA, en inglés) detalló que las tripulaciones de dos aeronaves con destino a Newark detectaron sobre las 17.00 hora local (23.00 GMT) el dron, que volaba a unos 1.000 metros de altura sobre el aeropuerto de Teterboro (Nueva Jersey).